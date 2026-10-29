La película de Patrick Stewart que salió en 2026 y CASI NADIE VIO; actuó con Hugh Jackman y Bryan Cranston

Todos recordamos al gran actor Sir. Patrick Stewart en su icónico papel de Profesor X. No obstante, existe otra película reciente estrenada en 2006 que no muchos reconocerían el papel del gran actor junto a Patrick Stewart y Bryan Cranston: The Sheep Detectives llegó con una premisa insólita, pues un rebaño de ovejas intenta resolver la muerte de su pastor. Dentro de este cómico filme, Stewart y Cranston forman parte del elenco de voces.

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¿De qué trata The Sheep Detectives, la divertida película en la que Sir. Patrick Stewart prestó su voz?

The Sheep Detectives, o también conocida como “Las ovejas detectives", es una comedia de misterio en la que un rebaño de ovejas intenta resolver el inquietante caso del asesinato del cuidador. El filme fue lanzado en 2026 y se presenta como una mezcla de acción real con animación digital.

¿De qué trata la historia?

La trama narra la historia de George Hardy (Hugh Jackman), quien se desempeña como un bondadoso pastor que adora y cuida de sus animales; además, tiene la peculiar costumbre de leerles novelas policiales y de misterio todas las noches, bajo la firme creencia de que no entienden ni una sola palabra. No obstante, las obvias, lejos de lo que podría parecer, comprenden perfectamente cada relato, historias que los llevan a intentar resolver el trágico deceso de su cuidado, que un día mance muerto en misteriosas circunstancias.

¿Qué se sabe sobre la muerte del querido actor Sir. Patrick Stewart?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Sir Patrick Stewart, querido actor de origen británico, falleció el pasado 28 de octubre del 2026 a la edad de 86 años. La triste noticia fue confirmada por su familia y representante por medio de redes sociales. Es importante destacar que hasta el momento se desconoce de manera oficial la causa del deceso del querido actor.