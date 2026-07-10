OFICIAL: IU y Lee Jong Suk terminan su relación luego de 4 AÑOS JUNTOS; esto es lo que se sabe de la causa de la ruptura

Es oficial, una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento se ha vuelto viral luego de que terminaran su relación tras 4 años de estar juntos, pues así lo dieron a conocer sus respectivas agencias; así es, hablamos de IU y Lee Jong Suk.

Mensaje de las agencias de IU y Lee Jong Suk sobre su rompimiento

Si bien la noticia sobre el rompimiento entre los actores de k-dramas IU y Lee Jong Suk fue difundida por por agencia Yonhap, ha sido confirmada por EDAM Entertainment, agencia de IU, pues un representante de la empresa expresó “Los dos se han separado”. Por su parte, Ace Factory, agencia de Lee Jong-suk compartió las siguientes palabras “Es cierto que han terminado su relación” además de que compartió que ambas celebridades tomaron la decisión de continuar su camino siendo buenos colegas. Hasta el momento se desconoce la causa que habría ocasionado la ruptura de la pareja, sin embargo un medio de comunicación de Corea del Sur ha retomado rumores en los que algunos seguidores de las estrellas de la actuación y la música enfrentaron, pues muchas personas aseguraban desde hace tiempo que ya no estaban juntas debido a que ya no se les veía juntos de manera pública.

IU y Lee Jong Suk: ¿Cómo se conocieron?

Antes de ser pareja, IU y Lee Jong Suk se conocieron en el año 2012, pues ambos trabajaban en el famoso programa Inkigayo. Sin embargo, fue hasta 2022, diez años después, que el medio Dispach compartió información sobre su relación e incluso publicó fotografías de ambas celebridades en Año Nuevo.

IU y Lee Jong Suk: ¿Quiénes son?

IU, quien tiene como nombre real Lee Ji-eun, es una reconocida cantante, compositora y actriz, originaria de Corea del Sur. Good Day y Palette han sido dos de sus éxitos musicales más grandes y en la pantalla chica ha debutado en grandes producciones como Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo y My Mister. Por su parte, Lee Jong-suk es un reconocido y querido actor y modelo surcoreano que ha debutado en k-dramas sumamente famosos como School 2013, I Can Hear Your Voice, Pinocchio y While You Were Sleeping. Actualmente tiene 36 años de edad. A pesar de haber sido una de las parejas más famosas del mundo del entretenimiento asiatico ambos continúan desarrollando sus carreras profesionales.