Muere John Frieda, famoso estilista británico que trabajó con Lady Di, Madonna y Scarlett Johansson; esto se sabe

El mundo de la belleza se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del estilista británico John Frieda a los 75 años de edad. La noticia fue dada a conocer a través de la cuenta oficial del salón de belleza de John, en instagram. "Con profunda tristeza les comunicamos el fallecimiento de nuestro querido John, quien falleció en paz, rodeado de su familia.", fueron algunas de las palabras que acompañaron la publicación además de que se reveló que el peluquero falleció en paz y rodeado de su familia.

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