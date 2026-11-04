Muere John Frieda, famoso estilista británico que trabajó con Lady Di, Madonna y Scarlett Johansson; esto se sabe
La industria de la belleza y el estilismo se encuentran de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de uno de los estilistas más reconocidos a nivel global.
El mundo de la belleza se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del estilista británico John Frieda a los 75 años de edad. La noticia fue dada a conocer a través de la cuenta oficial del salón de belleza de John, en instagram. "Con profunda tristeza les comunicamos el fallecimiento de nuestro querido John, quien falleció en paz, rodeado de su familia.", fueron algunas de las palabras que acompañaron la publicación además de que se reveló que el peluquero falleció en paz y rodeado de su familia.
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