Kelly Osbourne escribe EMOTIVA carta a Ozzy Osbourne, tras cumplirse un año de la muerte del ‘Príncipe de las Tinieblas': “Te extraño con cada parte de mi alma”

Ozzy Osbourne partió, pero el mundo no lo ha olvidado y mucho menos sus seres queridos. Se cumple un año del primer aniversario de la muerte del llamado “Príncipe de las Tinieblas” y su hija Kelly Osbourne conmovió a miles de seguidores al publicar una emotiva carta en sus redes sociales. La cantante y actriz británica abrió su corazón y en el texto recordó a su padre y habló del profundo vacío que dejó su ausencia.

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Kelly Osbourne recuerda a Ozzy con un emotivo mensaje

Como suele suceder, el último año ha sido uno de los más difíciles para Kelly y confesó que perder a su padre la ha “roto de formas que nunca imaginó posibles”. En su publicación recuerda el día que falleció el exvocalista de Black Sabbath.

Hace un año, el mundo cambió para siempre

La hija del cantante explicó que, aunque él partió de este mundo, ella siente su presencia en los momentos más simples de la vida, como en el silencio, en el viento o cuando escucha música. Aunque esto puede resultar doloroso, lo más difícil para ella ha sido que, aunque lo puede recordar, no lo puede abrazar o tomar su mano.

Lo que más duele no es solo que ya no estés. Es no poder tocarte, sostener tu mano o sentir la seguridad que solo tú podías darme

Los momentos cotidianos que más extraña Kelly Osbourne

Para muchos, pensar en celebridades es olvidar que ellos también viven y disfrutan de momentos simples y cotidianos. En la carta a su padre, Kelly nos viene a recordar esa humanidad de su padre y cómo extraña cada uno de esos momentos tan cotidianos que compartían. La cantante extraña abrazarlo mientras veían televisión juntos, escuchar sus bromas y sus quejas, pero sobre todo, lo que ella más extraña es cuando Ozzy le pedía un beso mientras todavía tenía comida en la boca, una costumbre que hoy le provoca una mezcla de tristeza y ternura.

La familia de Ozzy Osbourne

En su carta también explicó que todo el amor que siente por su padre aún vive en ella, en su hijo Sidney y en su madre, Sharon Osbourne. Finalmente, la carta concluye con una de las frases más conmovedoras posibles:

Te amo más allá de las palabras, más allá del tiempo, más allá de esta vida. Te extraño con cada parte de mi alma

¿Cuándo murió Ozzy Osbourne?

Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio de 2025 a causa de un infarto. De acuerdo con los reportes médicos difundidos en aquel entonces, todo se debió a la enfermedad coronaria y el Parkinson, padecimiento que confesó sufrir en 2020, pero el cual había sido diagnosticado años atrás.