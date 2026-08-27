Nicole Kidman deslumbra con espectacular figura en la premiere de “Practical Magic 2”: esto es lo que come a sus 59 años

A casi tres décadas de su estreno, Nicole Kidman y Sandra Bullock se vuelven a encontrar para la secuela de “Practical Magic” (Hechizo de Amor 2, en español), cinta en la que dan vida a dos brujas que enfrentan una maldición amorosa. La premiere de la película se llevó a cabo este miércoles, 26 de agosto, en Londres, Inglaterra. Sin duda, la oriunda de Honolulu, Hawái, arrasó en la alfombra roja con una espectacular figura a sus 59 años.

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El método 80/20 que sigue Nicole Kidman a sus 59 años: esto come para mantenerse espectacular

Según ha contado la misma estrella de Hollywood, su dieta se basa en el método 80/20, un enfoque que busca mantener una alimentación saludable la mayor parte del tiempo, sin prohibirse por completo los alimentos que disfruta. La idea es que alrededor del 80% de su alimentación esté compuesta de opciones nutritivas, mientras que el 20% restante sea más flexible y permita darse algunos gustos. Esto lo complementa con una rutina de ejercicio.

Dicho esto, no existe un menú estricto que siga la actriz todos los días. Por ejemplo, en una entrevista para Harper’s Bazaar, la celebridad reveló que suele comenzar su día con un té de matcha. Más tarde toma café y su desayuno favorito consiste en "un plato de arroz inflado con arándanos, frambuesas y leche de almendras". Para la hora de la comida prefiere un sándwich de ensalada, mariscos o algunos panes tostados (tostas) con queso y tomate, según explicó en The Late Show de Stephen Colbert. Su momento favorito del día es la merienda, muy al estilo inglés, pues se declara fanática de los "scones de mermelada con crema y un buen té".

¿Cuándo se estrena “Practical Magic 2” en México y de qué se trata?

“Practical Magic 2” (Hechizo de amor: la magia continúa, en español) tendrá su estreno en salas de cine mexicanas el próximo 10 de septiembre. Para la secuela, Sandra Bullock y Nicole Kidman regresan como las hermanas Sally y Gillian Owens, mientras que Stockard Channing y Dianne Wiest también vuelven como las tías Jet y Frances.

La película seguirá a la nueva generación de la familia Owens (Joey King y Maisie Williams), quienes deberán lidiar con la maldición familiar y otros secretos de la familia. Aquí te compartimos el tráiler: