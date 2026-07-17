⁠Luto en el mundo del entretenimiento: La familia Jenner y Kardashian confirma la muerte de un ser querido que estaba por cumplir años

Este jueves 16 de julio se dio a conocer una lamentable noticia para toda la familia Kardashian y Jenner, pues MJ, la abuela de Kim falleció a la edad de 91 años, dejando una gran huella dentro del mundo del entretenimiento.

La noticia se dio a conocer a través de redes sociales luego de que Kris Jenner compartió una publicación en la que se despedía de su madre, posteriormente Kim Kardashian compartió a través de su cuenta de Instagram algunos momentos junto a su abuela, una de las figuras mayores más destacadas de la televisión.

¿Quién fue MJ, la abuela de Kim Kardashian?

Mary Jo Shannon o también conocida como Mary Jo Campbell fue la madre de Kris Jenner, siendo una de las primeras personalidades que cimentó el “clan Kardashian - Jenner”, siendo considerada como el pilar fundamental de la familia, además de su participación sin igual en los programas de The Kardashians, ganando fama internacional gracias a su carisma y personalidad.

Antes de llegar al estrellato mundial gracias a sus nietas, MJ fue modelo e incluso dio clases de etiqueta y administración en su boutique de ropa infantil Shannon & Co., siendo una pieza fundamental para el desarrollo de las socialités más populares de todo el planeta.

¿De qué murió MJ?

De momento, ninguna de las figuras de la familia Jenner o Kardashian han habado sobre las causas del fallecimiento de Shannon, aunque al estar cerca de cumplir 92 años (26 de julio), seguidores han especulado que se podría tratar de causas naturales, aunque son versiones sin confirmar.

En la emotiva despedida de Kris Jenner únicamente expresó palabras de despedida hacia su madre, sin dar mayores detalles a la prensa, donde se puede leer lo siguiente:

“Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá MJ. No hay palabras que puedan expresar lo que ella significó para mí ni el dolor de tener que decirle adiós. Mi mamá era el corazón de nuestra familia. Me enseñó todo lo que realmente importa… a amar a tu familia con intensidad, a ser amable, a estar presente para las personas que amas y a nunca dar por sentado un solo momento juntos. Nos enseñó que la familia lo es todo. Nos mostró cómo amar incondicionalmente y cómo encontrar alegría en los pequeños momentos. Me mostró cómo enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia y fe. Mamá, gracias por cada sacrificio que hiciste, por cada consejo que compartiste y por cada momento en que nos amaste tan completamente”.