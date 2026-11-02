¿Murió Lenny Kravitz en el accidente del jet de West Palm Beach? Esto se sabe tras los rumores en redes sociales

El nombre de Lenny Kravitz enciende las alarmas en redes sociales tras rumores de su presunta muerte. De acuerdo con información que circula en internet, el intérprete de “It Ain’t Over 'Til It’s Over” habría ido a bordo del jet que se accidentó en West Palm Beach, Florida, lo que generó preocupación entre los seguidores del cantante. El rumor cobró mayor fuerza cuando la biografía del artista fue actualizada en Google, afirmando que éste habría perdido la vida en tal siniestro. No obstante, todo se trató de una noticia falsa.

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There have no names released from the plane cash on November 1, 2026.



Google says he died in West Palm Beach with no date of death.



What does Google know? pic.twitter.com/yc4GZ2Bk5D — Sally (@TalkWithSally) November 2, 2026

¿Murió Lenny Kravitz? Así surgieron los rumores en redes sociales

Los rumores comenzaron a surgir luego de que se hiciera viral un supuesto post de Emily Shelton, una piloto de 21 años de Florida que compartió su emoción por realizar un vuelo de Austin a las Bahamas en el que decía que viajaba Lenny Kravitz. Posteriormente, se alegó que Shelton piloteaba el jet que se estreelló en West Palm Beach, lo que generó preocupación entre los fans del artista.

No obstante, la representante de Kravitz, Carleen Donovan, informó para BocaNewsNow que las noticias sobre que el cantante estaba en el avión involucrado en el accidente son falsas. Posteriormente, Emily también aclaró que ella no era la piloto de la aeronave que se accidentó y pidió no difundir noticias falsas, así como mostrar mayor respeto por las verdaderas víctimas.

¿Qué pasó en el accidente de West Palm Beach? Esto es todo lo que se sabe

El domingo, 1 de noviembre, un jet privado que despegó de Austin, Texas, con destino a las Bahamas, se estrelló en una zona residencial de Greenacres, en el condado de Palm Beach, en Florida. De acuerdo con reportes de medios locales, las nueve personas que estaban a bordo de la aeronave perdieron la vida, luego de que esta cayera cerca de Military Trail y North 10th Avenue.

El impacto también provocó un incendio en la zona, además de causar varios daños materiales. De momento, no se han identificado a las personas que viajaban a bordo del jet privado. No obstante, las autoridades locales y federales han dado inicio a una investigación, en la que también se determinarán las causas del accidente. Dicho esto, no queda más que esperar a que se dé a conocer mayor información al respecto.