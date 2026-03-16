ÚLTIMA HORA: Muere actor de “Volver al Futuro” a los 89 años de edad

Arrancamos la semana con una noticia triste: murió Matt Clark, actor de "Volver al futuro III", a los 89 años de edad. El intérprete participó en la última parte de la trilogía como el bartender "Chester". Falleció en su casa de Austin, Texas, este domingo 15 de marzo debido a complicaciones tras una cirugía de espalda.

A su personaje en "Volver al futuro III" lo puedes ver, por ejemplo, en la emblemática escena donde "Marty McFly" se hace llamar como Clint Eastwood y hace el 'moonwalk' de Michael Jackson frente a la banda de "Buford 'Mad Dog' Tannen".

Quién era Matt Clark, actor de "Volver al futuro" que murió el 15 de marzo

Aunque su papel más conocido estuvo en la franquicia protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, Matt Clark también participó en películas western con figuras tan icónicas como Clint Eastwood y John Wayne. Su carrera abarcó desde los años 60 hasta primeros años de este siglo.

De manera general, en su trayectoria se le relacionó sobre todo con el género dedicado al Viejo Oeste. Actuó en películas como "Pat Garrett & Billy the Kid", "El juez del patíbulo", "Jeremiah Johnson" y "El fugitivo Josey Wales". También participó en la cinta de culto "The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension", la cual tenía a Christopher Lloyd en el elenco.

La familia de Matt Clark declaró para el medio TMZ que el actor siempre tuvo una pasión por el oficio pero no la fama, "lo que le impresionaba era trabajar con buenas personas que amaran a sus familias". Él siempre se sintió afortunado por su trabajo y "murió en la misma forma que vivió, en sus propios términos".

Clark tuvo créditos en series televisivas como "Grace under fire" (del creador de "Two and a half men" y "The Big Bang theory"), "Bonanza", "Kung Fu" (la serie protagonizada por David Carradine en los 70) y "Dynasty"; las últimas tres se consideran verdaderos clásicos.