Miley Cyrus podría ser una de las herederas de Dolly Parton: ¿qué podría recibir la estrella pop?

Luego del fallecimiento de la icónica estrella del country, Dolly Parton, diferentes medios de comunicación, así como seguidores de la cantante, han comenzado a especular que Miley Cyrus podría aparecer entre las personas que podrían recibir una parte del patrimonio de la cantante. Esta información no se ha hecho pública ni ha sido confirmada. Y es que la relación entre ambas llamaba mucho la atención, pues fueron cercanas durante décadas, pues Parton fue madrina de Miley. Eran tan allegadas que incluso Parton dio vida a “Aunt Dolly” en Hannah Montana.

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¿Dolly Parton y Miley Cyrus son familia?

Ambas intérpretes no eran familiares; la relación comenzó a través de Billy Ray Cyrus, padre de Miley, quien conoció a Parton durante la década de 1990. Con el paso de los años, Dolly se convirtió en una persona muy cercana a la familia de Miley y posteriormente se convirtió en su madrina.

Con el paso de los años se volvió más y más común verlas juntas; incluso su vínculo evolucionó en la música, pues ambas interpretaron juntas “Jolene” en diferentes ocasiones y colaboraron en “Rainbowland”, además de compartir escenario en momentos importantes de sus respectivas carreras.

¿Miley Cyrus será heredera de Dolly Parton?

Por ahora no hay una respuesta certera a esta pregunta. Sin embargo, es muy probable que Miley se convierta en una de las herederas de la fortuna de Dolly Parton. Para conocer qué sucederá con la fortuna de la cantante country, primero se habrá de determinar quién recibirá sus bienes de acuerdo a lo que estableció en su testamento. Lo que sí es seguro es que, al no ser hija biológica ni adoptiva de Parton, de manera automática no puede recibir derechos sobre su herencia.

¿Quién podría recibir la fortuna de Dolly Parton?

Dolly Parton no tuvo hijos junto a su esposo por casi seis décadas, Carl Dean. Dean murió en marzo de 2025, por lo que la distribución del patrimonio de la cantante dependerá de los documentos legales que haya dejado establecidos.

¿Qué podría recibir Miley Cyrus si estuviera incluida en el testamento?

Dolly Parton era propietaria de mucho dinero, algunas propiedades, activos o derechos específicos, entre otras cosas. Todo dependerá de lo que ella determinara en vida en sus documentos legales.