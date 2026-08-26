Muere Tim Curry, el inolvidable Pennywise de Eso, a los 80 años

El mundo del terror se enfrenta a una dolorosa pérdida. Tim Curry murió a los 80 años en su casa de Los Ángeles, California, la noche del martes 25 de agosto de 2026, de acuerdo con información difundida por el reconocido medio TMZ. El actor era mundialmente conocido por haber dado vida a Pennywise en la adaptación televisiva de Eso (It) de 1990, el payaso que dio pesadillas a varias generaciones. De acuerdo con los reportes, llevaba más de una década enfrentando importantes temas de salud. La policía confirmó que lo encontraron en su casa sin signos de violencia.

También te puede interesar: Muere Dolly Parton a los 80 años: qué se sabe de su muerte y sus últimos días

¿De qué murió Tim Curry?

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera pública la causa específica de su muerte. Lo único que se sabe es que Tim Curry tenía diversos problemas de salud desde hace ya varios años, los cuales surgieron a raíz de un derrame cerebral que sufrió en 2012, el cual requirió una cirugía cerebral. En años recientes, concedió varias entrevistas donde hablaba de las secuelas que dejó dicho episodio.

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 30: Actor Tim Curry attends the 20th Century Fox Home Entertainment Celebrates 40th Anniversary Of “The Rocky Horror Picture Show” at Los Angeles City Hall on October 30, 2015 in Los Angeles, California. (Photo by Earl Gibson III/WireImage)|Earl Gibson III/WireImage

¿Tim Curry fue Pennywise en Eso?

Así es, Tim Curry era el hombre detrás del aterrador maquillaje de Pennywise en la miniserie It de 1990, basada en la novela de Stephen King. Su increíble interpretación dio a los fanáticos del terror uno de los personajes más emblemáticos del género. Su versión del payaso quedó para siempre en la memoria de los espectadores, incluso después de que Bill Skarsgård retomara el personaje para las películas estrenadas a partir de 2017.

¿Qué otros personajes hizo Tim Curry?

Antes de convertirse en el temido Pennywise, Curry ya era un actor reconocido por sus papeles en películas de culto como Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, personaje que marcó su carrera y lo convirtió en un fenómeno cultural. También apareció en Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York, Annie, The Hunt for Red October, Muppet Treasure Island, Addams Family Reunion y Scary Movie 2, lo que dejó en claro que su talento iba mucho más allá del género del terror.

