ÚLTIMA HORA: Muere querida integrante de reconocido reality show a los 46 años; así la despidieron sus fans

La industria de la televisión y el entretenimiento se viste de luto una vez más. Muere Amber Siyavus, quien saltó a la fama tras participar en la octava temporada de un reconocido reality show de aislamiento, vigilancia y competencia en Estados Unidos. Su lamentable deceso fue confirmado por TMZ, tras tener acceso a los registros de la Oficina del Médico Forense del Condado de Clark en Nevada. Amber tenía 46 años.

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¿De qué murió Amber Siyavus, exparticipante de reconocido reality show?

De momento, se desconoce la causa de muerte de la reconocida figura de realities. No obstante, personas cercanas han dado a conocer que la celebridad acababa de salir de una clínica de rehabilitación por heroína, por lo que ha comenzado a circular la teoría de que falleció debido a una sobredosis. Sin embargo, esto no ha sido confirmado. Una vez que se confirmó su lamentable deceso, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida.

This is a shame...

The last time I had contact to Amber she was just out of rehab for heroin. I contacted her on FB to give her some encouraging words about staying clean. I hadn't spoken to her since just after the show.

My guess is she OD'd



RIP Amber your battle is over

Sigh https://t.co/3wn9gqKkvC — EvelDick (@EvelDick) October 12, 2026

¿Quién era Amber Siyavus?

Amber Siyavus, de 46 años, saltó a la fama tras participar en la octava temporada de un reconocido reality show de aislamiento y vigilancia 24/7, en el que quedó en séptimo lugar. Cabe mencionar que Amber fue la única que logró llegar hasta la fase del jurado sin haber ganado el título de Jefa de la Casa ni el Poder del Veto. Su actuación en el programa de telerrealidad se caracterizó debido a sus icónicos momentos de llanto, por los cuales fue acreedora al apodo de “Whamber”; una mezcla entre el “Whaaa” al momento de llorar y su nombre.

Amber Siyavus | Crédito: Facebook (Amber Siyavus)

Según publicó en su cuenta de Facebook, tras salir del reality de televisión, comenzó a trabajar como mesera en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. En 2018, su nombre volvió a acaparar titulares tras la repentina pérdida de su hija de 18 años, Lexi Tomcavage, quien falleció a causa de un aparente sucidio, y a quien siempre mencionaba durante su participación en el citado programa de TV.

Descanse en paz, Amber Siyavus.

Si tú o alguien que conoces sufre de adicciones o pensamientos suicidas, comunícate a la Línea de la Vida al 800-911-200. El servicio es completamente gratuito y confidencial, con disponibilidad las 24 horas del día, los 365 días de la semana.*