Muere cantante del icónico himno ‘Party Rock Anthem’ a los 37 años

El mundo de la música está de luto. Lauren Bennett, conocida cantante recordada por formar parte del éxito del 2011 “Party Rock Anthem”, murió a los 37 años de edad. La noticia fue confirmada por la banda GRL, quienes expresaron sus condolencias y lamentaron su pérdida a través de un comunicado en redes sociales: “Con una enorme tristeza les compartimos que ha fallecido nuestra querida Lauren”.

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¿Quién era Lauren Bennett?

Lauren Bennett comenzó su carrera musical cuando solo tenía 18 años. Ella formó una agrupación conocida como Paradiso Girls junto a otro grupo de chicas en 2007. Juntas debutaron con la canción de “Patron Tequila” en 2009. Fue en 2010 que su carrera explotó cuando trabajó junto a artistas reconocidos en la industria, entre los que destacan CeeLo Green y will.i.am. Posteriormente, el éxito llegaría cuando formara parte de “Party Rock Anthem”, una de las canciones más exitosas del 2011.

Posteriormente, se unió al grupo G.R.L., liberando grandes éxitos como “Vacation”, “Lighthouse” y más. Esta no es la primera vez que el grupo se ve afectado por la tragedia, pues resulta que en sus inicios, Simone Battle, una de las cantantes, se suicidó.

¿Qué hacía actualmente la cantante Lauren Bennett?

Después de dejar a las G.R.L. en 2015, inicio una carrera en solitario. Una de sus canciones más emblemáticas de esta época fue “Hurricane”, la cual sacó pensando en los problemas de salud mental que vio sufrir a su madre y a una amiga.

¿De qué murió la cantante de “Party Rock Anthem”?

Hasta el momento, ni los familiares ni las agrupaciones donde se formó han dado detalles sobre cuáles fueron las causas de su lamentable fallecimiento. Se desconoce si va a haber una actualización respecto al tema. Mientras tanto, sus redes sociales se llenan de mensajes de despedida de amigos y conocidos del medio.