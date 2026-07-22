Bruce Willis reaparece en público, durante su fuerte batalla contra la demencia

Después de mantenerse alejado de los reflectores durante un largo periodo, el actor Bruce Willis fue visto nuevamente en público en un vehículo por las calles de Los Ángeles, California. En las imágenes que hoy sorprenden a medios y fans se logra ver al protagonista de "Sexto sentido" con un semblante relajado.

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Asimismo, estas fotografías se han viralizado rápidamente ya que es de las pocas veces que se le ha visto al actor luego de que su familia confirmará que padece de demencia frontotemporal. En esta ocasión, Willis de 71 años fue captado como copiloto de un vehículo mientras recorría Studio City.

De acuerdo con información difundida, los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio y tras hacer ese viaje por la zona antes mencionada regresó a su residencia donde actualmente vive con su esposa Emma Hemming Willis y sus hijos.

Update: Hollywood legend, Bruce Willis makes rare public appearance, in Studio City LA, amid health battle, which caused him to lose much of his ability to speak due to the debilitating brain disorder.



In 2025, Bruce Willis could no longer remember he was once an super actor. https://t.co/xVeNy3zMtr pic.twitter.com/2HbofQZ2tl — Trending Explained (@TrendingEx) July 22, 2026

¿Por qué sorprende ver a Bruce Willis en público?

La reaparición de Bruce Willis ha generado gran impacto porque el actor prácticamente desapareció de su vida pública tras retirarse de la actuación por fuertes motivos de salud, cabe recordar que en marzo de 2022 su familia informó que fue diagnosticado con afasia, un trastorno que afecta el lenguaje y la comunicación. Sin embargo, en 2023 revelaron que la enfermedad había evolucionado a demencia frontotemporal.

Desde entonces, las imágenes donde ha aparecido el actor han sido contadas ya que la familia ha decidido afrontar este proceso bajo un perfil discreto para proteger su privacidad, por lo que cada aparición provoca una ola de reacciones entre sus admiradores que aún siguen con él en esta enfermedad que atraviesa.

¿Cuál es el estado de salud de Bruce Willis en la actualidad?

Como ya mencionamos anteriormente el reconocido actor Bruce Willis vive con demencia frontotemporal (DFT) una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta principalmente el comportamiento, la personalidad y el lenguaje, por lo que el artista actualmente presenta dificultades para comunicarse.

De igual modo, Emma Hemming Willis ha expresado que la familia se mantiene unida y enfocada en brindarle el mejor cuidado posible, ya que la enfermedad no tiene cura y avanza con el tiempo.