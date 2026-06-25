Muere icónica voz de Blood, Sweat & Tears a los 84 años

Hoy el mundo se despide de David Clayton-Thomas, reconocido como la voz más emblemática de Blood, Sweat & Tears. Se reveló recientemente que el cantante falleció el 24 de junio a los 84 años en el Hospital St. Michael’s de Toronto, Canadá. La noticia la dio a conocer su publicista, Eric Alper, quien informó que el músico murió en paz, aunque no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento. Su voz siempre será recordada como una de las más distintivas del rock, el jazz y el soul de finales de los años sesenta y setenta.

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¿Quién fue David Clayton-Thomas?

El cantante nació bajo el nombre de David Henry Thomsett en Kingston, Inglaterra, en 1941; sin embargo, gran parte de su vida transcurrió en Canadá, donde comenzó a abrirse camino en la escena musical de Toronto.

David Clayton-Thomas, the Canadian singer and songwriter whose soulful voice was ubiquitous on American radio as lead singer of Blood, Sweat & Tears, has died at 84 years old.https://t.co/mz40GpJIMk — Variety (@Variety) June 25, 2026

Fue en 1968 cuando su gran oportunidad llegaría al unirse a Blood, Sweat & Tears. Fue así como la agrupación logró, gracias a su voz, posicionarse como uno de los más importantes del rock de la época.

Su álbum homónimo de 1968 fue un fenómeno comercial y ganó el Grammy al Álbum del Año en 1970.

Su paso por Woodstock y su carrera como solista

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria fue cuando logró presentarse en el histórico Festival de Woodstock de 1969. Tras tener varios años de éxito con Blood, Sweat & Tears, Clayton-Thomas dejó la agrupación en 1972 para iniciar una carrera como solista.

La verdad es que le fue bastante bien y, pues, publicó diversos discos, realizó giras internacionales y, en distintas ocasiones, volvió a reunirse con la banda para presentaciones especiales. Fue así como en 2019 publicó su último álbum de estudio titulado Say Somethin’.

David Clayton-Thomas y su legado que seguirá sonando

Fue gracias a su estilo vocal, la impresionante energía que transmitía y su impresionante capacidad para combinar distintos géneros musicales lo que lo ayudaron a definir una época del Rock y por lo cual se convirtió en todo un ícono dentro del género. Su trabajo ha servido como inspiración a generaciones actuales de cantantes que hoy lamentan su pérdida.

¿Cuándo ser hara el homenaje?

No se anunció la fecha, pero se confirmó que próximamente se organizará un concierto conmemorativo cuyos fondos serán destinados a Peacebuilders Canadá, una organización que se dedica a apoyar a jóvenes en conflicto con el sistema judicial.