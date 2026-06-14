El mundo del streaming despide a Gaspi, luego de que murió en un accidente de helicóptero: “Qué absoluta desgracia. Qué mier.. es ésta vida a veces”

Luego de que se confirmara el lamentable fallecimiento de Gaspi, el streamer de 23 años que falleció la mañana de este domingo durante un accidente aéreo donde dos helicópteros colisionaron en Recreio dos Bandeirantes, en la zona sudoeste de Río de Janeiro, el mundo del streaming entró en luto. Figuras como Jordi Wild, el Rubius, Ibai, El Mariana, entre otros famosos de las transmisiones en directo y los videojuegos, no han podido evitar inundar al mundo con sus reacciones y despedidas para el streamer argentino, con el que muchos llegaron a colaborar para crear contenido para los fans de habla hispana.

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Así fueron las reacciones y despedidas del mundo del streaming a la muerte de Gaspi

Estas han sido algunas de las reacciones y despedidas al streamer y youtuber argentino, Gaspi.

“La Cobra” se entera en vivo de la muerte de Gaspi

“La Cobra” se encontraba en una transmisión en vivo cuando se enteró de la confirmación de la muerte de Gaspi. Él informó a sus seguidores y rindió unas palabras reconociendo su labor y cómo fue la vez que trabajaron juntos.

"La Cobra":

Por sus palabras al enterarse en vivo del fallecimiento de Gaspi. "Fue una gran persona, un gran ser humano". pic.twitter.com/QCgEWbp69d — Tendencias (@TTendenciaX) June 14, 2026

Ibai se despide en Twitter de Gaspi

Fue en marzo de 2025 cuando el streamer argentino Gaspi y el español Ibai Llanos tuvieron un primer encuentro, el cual se hizo viral. En aquella ocasión, Gaspi hizo un video hablando de Ibai en Barcelona, lo que lo llevó a salir a cenar juntos y colaborar oficialmente. Desde ese entonces mantuvieron relación y realizaron más colaboraciones juntos.

Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi.



Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos. — Ibai (@IbaiLlanos) June 14, 2026

El Rubius se despide de Gaspi y Oliver Tree

Uno de los influencers más importantes del mundo del streaming de habla hispana, El Rubius, se encontraba en directo cuando vio las noticias en redes sociales. Rubius era cercano tanto a Gaspi como a Oliver Tree, otra de las víctimas en el accidente aéreo. El streamer español no pudo hablar, pues quedó impactado y visiblemente afectado por la noticia.

rubius habla sobre la muerte de oliver tree y gaspi pic.twitter.com/YBoJxoLsFm — esteban tuiz (@esbaruuu) June 14, 2026

La fuerte reacción de Jordi Wild

Jordi Wild, otro reconocido streamer español, reveló en su cuenta de X que no podía creer que la noticia sobre la muerte de Gaspi fuera real.

Aún no me atrevo a decir si lo de Gaspi es real, ojalá que no. Pero si es así, qué injusto y qué puta mierda es la vida a veces. — Jordi Wild (@JordiWild) June 14, 2026

El Mariana no se quedó atrás y lamentó la muerte del youtuber

Gaspi era uno de los youtubers de habla hispana más recordados y, aunque El Mariana nunca lo conoció en persona, lamentó la noticia recordando que a veces la vida se nos puede ir a todos en un segundo.