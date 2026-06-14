ÚLTIMA HORA: Se confirma la muerte de Gaspi, youtuber argentino que viajaba junto a Oliver Tree en el accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Esta mañana del domingo 14 de junio se reportó el terrible accidente donde dos helicópteros en Río de Janeiro habrían colisionado entre sí, causando la muerte del youtuber argentino conocido como Gaspi, de nombre real Gaspar Prim Díaz, a la edad de apenas 23 años.

Las autoridades confirmaron que entre las víctimas fatales de la colisión se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree y Lucas Vignale, director de videos musicales también originario de Argentina.

A través de la cadena más grande de Brasil, Globo, se confirmó la lista de pasajeros y tripulantes de ambos helicópteros, quienes perdieron la vida:



Alexandre Souza, piloto

Gaspar Prim

Lucas Brito Chaves, productor musical brasileño

Lucas Vignale

Oliver Tree

Charles Marsillac, piloto

Información en constante actualización.