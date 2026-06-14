ÚLTIMA HORA: Se confirma la muerte de Gaspi, youtuber argentino que viajaba junto a Oliver Tree en el accidente de helicóptero en Río de Janeiro
Se confirmó la muerte del youtuber Gaspi, quien viajaba junto a Oliver Tree, en el accidente de helicóptero reportado en Río de Janeiro esta mañana del domingo 14 de junio.
Esta mañana del domingo 14 de junio se reportó el terrible accidente donde dos helicópteros en Río de Janeiro habrían colisionado entre sí, causando la muerte del youtuber argentino conocido como Gaspi, de nombre real Gaspar Prim Díaz, a la edad de apenas 23 años.
Las autoridades confirmaron que entre las víctimas fatales de la colisión se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree y Lucas Vignale, director de videos musicales también originario de Argentina.
A través de la cadena más grande de Brasil, Globo, se confirmó la lista de pasajeros y tripulantes de ambos helicópteros, quienes perdieron la vida:
- Alexandre Souza, piloto
- Gaspar Prim
- Lucas Brito Chaves, productor musical brasileño
- Lucas Vignale
- Oliver Tree
- Charles Marsillac, piloto
Información en constante actualización.