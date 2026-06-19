AL MOMENTO: Muere la quinta integrante de ABBA, a los 76 años: “La pérdida es inconmensurable”

La industria de la música está de luto. Muere Görel Hanser, quien fue mánager de toda la vida de ABBA. Debido a su inmensa dedicación y cariño por la agrupación sueca, Hanser era apodada “la quinta integrante de ABBA”. Su lamentable deceso fue confirmado a través de un breve comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram de la banda, en el que describieron la pérdida como algo “inconmensurable”. Tenía 76 años.

También te puede interesar: Muere ícono de la comedia estadounidense, telonero de Frank Sinatra, a los 86 años

“Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de Görel Hanser”, se lee en el escrito. “Hemos perdido a nuestra amiga más querida y colega más cercana. La pérdida es inconmensurable. Pedimos que se respete nuestra privacidad en este momento de dolor”. El escrito está firmado por los cuatro miembros originales de la agrupación: Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid "Frida" Lyngstad.

¿De qué murió Görel Hanser? Esto se sabe

De momento, los miembros de la agrupación y seres cercanos a Hanser no han revelado la causa oficial de muerte. Al anunciar su lamentable fallecimiento, se limitaron a expresar su profundo dolor y pedir respeto por la privacidad de sus seres queridos en esta etapa de luto. Görel Hanser falleció el 13 de junio.

¿Quién fue Görel Hanser?

Hanser fue una pieza clave en la historia de ABBA. La famosa "quinta integrante" comenzó como secretaria de Stig Anderson, compositor y mánager de la banda. Posteriormente, Hanser pasó a hacerse cargo de la logística, la prensa y todos los asuntos internos del grupo durante sus años de mayor éxito, así como su triunfal regreso en 2018.

De hecho, la canción "Sång Till Görel" fue especialmente escrita por el cuarteto sueco como un tributo de amor y agradecimiento para Görel en su cumpleaños número 30. Sin duda, su partida representa una gran pérdida.

Descanse en paz, Görel Hanser, la "quinta integrante" de ABBA.