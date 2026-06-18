Muere ícono de la comedia estadounidense, telonero de Frank Sinatra, a los 86 años

El mundo de la comedia y el entretenimiento está de luto luego de que se confirmara que Tom Dreesen, reconocido comediante estadounidense, actor y figura clave en la evolución del stand-up moderno y amigo cercano de Frank Sinatra, murió este miércoles a los 86 años en su casa de Los Ángeles. La noticia la dio a conocer su publicista, Lori De Waal. En el comunicado no se revela la causa de muerte, por lo que esto permanece como un misterio. En redes sociales, seguidores y compañeros de la industria han comenzado a recordarle con mucho cariño y como una figura importante en la industria gracias a su enorme influencia en la comedia estadounidense.

También te puede interesar: Los mejores MEMES previo al enfrentamiento de México vs. Corea del Sur: ¿BTS ganará el partido del Mundial 2026? TikTok nos dejó estas joyitas

¿Quién fue Tom Dreesen?

Su carrera despegó a finales de los años 60 cuando formó junto a Tim Reid el dúo “Tim and Tom”, el cual capturó de inmediato la atención en Estados Unidos por ser uno de los primeros actos de comedia interracial del país. Esto era algo inédito y muy llamativo, pues en esa época se vivían momentos marcados fuertemente por las tensiones sociales y raciales en USA. Ambos personajes utilizaron el humor para abordar los temas complejos que se vivían y promover el diálogo entre diferentes comunidades para que estos no se centraran en diferencias absurdas.

Su histórica relación con Frank Sinatra

Aunque su show tuvo muchísimo éxito, hay gente que lo recuerda más por haber tenido una relación muy cercana con Frank Sinatra. Y no es para menos, pues Dreesen abrió sus conciertos durante 14 años, convirtiéndose así en uno de los pocos artistas que lograron ganarse la confianza y amistad del legendario cantante. Algo que llama mucho la atención de esta relación es que en diversas entrevistas Dreesen llegó a confesar que para él Sinatra se convirtió en una figura paterna que le brindaba consejos de vida y profesionales.