Muere famosa cosplayer de manera inesperada; piden ayuda para costear los gastos funerarios

El mundo del cosplay se encuentra de luto. Muere la creadora de contenido Daraya Koedjoe a los 26 años. La influencer neerlandesa saltó a la fama por sus icónicos cosplays, mismos que compartía a través de su cuenta oficial de Instagram, donde contaba con más de 10,000 seguidores. La noticia fue confirmada a través de un breve comunicado, emitido vía redes sociales:

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“Querida comunidad creativa: con el corazón roto, lamentamos informarles del fallecimiento prematuro de nuestra querida amiga, entusiasta del cosplay y apreciada integrante de la comunidad, Daraya Koedjoe, también conocida como Darayacos”, se lee en el escrito publicado en Instagram.

¿De qué murió la cosplayer Daraya Koedjoe?

Daraya Koedjoe, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Darayacos, perdió la vida el pasado 26 de octubre, a los 26 años, pero no fue hasta este fin de semana que se dio a conocer la noticia vía redes sociales. Si bien la causa oficial del deceso no ha sido confirmada, en el mismo comunicado, los amigos de la influencer hablan sobre una campaña de recaudación de fondos y donaciones para una línea neerlandesa de prevención contra el suicidio.

Piden dinero para iden ayuda para costear los gastos funerarios

Tras confirmarse el lamentable deceso de la influencer y creadora de contenido, sus seres queridos abrieron una campaña en GoFundMe para costear los gastos funerarios. Al momento, se han recaudado más de $10,000 dólares. Según se informa, una vez que la suma de donaciones exceda la meta, el dinero sobrante será donado a la línea de prevención contra el suicidio, Stichting Leergeld.

¿Cuál fue la última publicación de Darayacos?

Daraya Koedjoe realizó su última publicación en redes sociales el 3 de octubre, hace exactamente un mes, cuando compartió detalles de una convención de cosplay de la que había sido partícipe. Descanse en paz, Darayacos.

Si tú o alguien que conoces está enfrentando una batalla de salud mental, comunícate a la Línea de la Vida al 800-911-2000. El servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.*