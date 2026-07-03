Muere querido actor de Mad Max a los 76 años, tras luchar contra una dura enfermedad

La industria del cine está de luto. Muere el querido actor de Mad Max, Kjell Nilsson. Su lamentable muerte fue confirmada por su representante, Chris Carbaugh, quien reveló para medios estadounidenses que la leyenda sueca llevaba algún tiempo luchando contra una enfermedad. Kjell Nilsson tenía 76 años.

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¿De qué murió Kjell Nilsson, actor de Mad Max?

Según reveló Carbaugh, su cliente, Kjell Nilsson, falleció este jueves, 2 de julio, en su hogar ubicado en Queensland, Australia, rodeado de su familia, tras una batalla de cuatro años contra una enfermedad renal. Si bien su representante no ofreció más detalles sobre el deceso, sí destacó que el actor fue una persona “maravillosa” y una fuente de inspiración para muchos seguidores.

¿Quién era Kjell Nilsson en Mad Max?

Kjell Nilsson ganó popularidad en la industria del entretenimiento tras interpretar al temido “Lord Humungus” en la segunda entrega de Mad Max, también conocida como “El Guerrero de la Carretera” (1981), donde compartió protagónico con Mel Gibson, Emil Minty, Bruce Spence, Virgina Hey, Arkie Whiteley y Vernon Wells. El personaje de Nilsson destaca por utilizar una aterradora máscara de metal. Aquí te compartimos una de sus más emblemáticas escenas:

¿Quién fue Kjell Nilsson y en qué películas apareció? Trayectoria y filmografía

Nacido un 19 de diciembre de 1949 en Gotemburgo, Suecia, Kjell Nilsson saltó a la fama internacional en 1981 tras dar vida a uno de los villanos más icónicos de “Mad Max 2”: Lord Humungus. No obstante, su trayectoria va más allá. Su filmografía incluye títulos como “Stanley: Every Home Should Have One” (1984), “Man of Letters” (1984), “Hard Knuckle” (1988), “The Edge of Power” (1989) y “Howlin’ Refrain” (2023), además de aparecer en la serie de televisión “Sons and Daughters” (1985), donde interpretó al personaje de Mike Thurgood.

Sin duda, una gran pérdida para el mundo del cine y la televisión. Descanse en paz el emblemático “Lord Humungus”: Kjell Nilsson.