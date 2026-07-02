Liam Gallagher responde a COMPARACIONES con Peso Pluma y se engancha con usuarios antes del México vs Inglaterra

Liam Gallagher, integrante de Oasis; la legendaria banda británica de rock alternativo y britpop, se ha vuelto viral luego de expresar que el prevé que México quede en ceros contra Inglaterra en el próximo partido que se llevará a cabo el próximo domingo 05 de julio en el Estadio Ciudad de México, con motivo de octavos de final de la Copa del Mundo. Sin embargo, luego de que el artista expresará que su pronóstico es 5-0, favor Inglaterra, algunos internautas no dudaron en señalar la diferencia que hay entre sus cifras de oyentes mensuales y los de el artista de regional mexicano Peso Pluma ya que mientras el intérprete de “Wonderwall” tiene 1.3 millones en Spotify, el ex novio de Kenia Os tiene 46.2 millones.

Liam Gallagher explota contra Peso Pluma

Luego de la radical comparación que algunos usuarios comenzaron a señalar a Liam Gallagher con respecto a sus cifras musicales cada mes, el intérprete de éxitos como Don't Look Back in Anger y Live Forever respondió “Un drogadicto que se parece un poco a Rodney Marsh” por lo que los fans de Peso Pluma no dudaron en responder de vuelta con comentarios como “Nunca serás Peso Pluma”. Sin embargo, también hubo quién lo apoyó e incluso algunos usuarios celebraron la actividad reciente que el artista estaba teniendo en redes sociales. Hasta el momento Hassan Emilio Kabande (Peso Pluma) no se ha pronunciado al respecto sobre la situación.

A drug addict that’s a bit Rodney marsh — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 2, 2026

¿Quién es Liam Gallagher?

Liam Gallagher nació el 21 de septiembre de 1972 en Manchester, actualmente tiene 53 años y es un reconocido e icónico cantante británico. En los años noventa se convirtió en el vocalista de la banda de rock “Oasis”, misma que lideró de la mano de su hermano Noel Gallagher, quien toca la guitarra, escribe y canta también. El estilo musical de Liam es uno de los más particulares debido al tono de su voz, con la que ha logrado cautivar a millones de personas al rededor del mundo.