AL MOMENTO: Muere reconocido actor de “Days of Our Lives” a los 62 años

La industria de la televisión se encuentra de luto. Muere el actor Robert Kelker-Kelly, mejor conocido por darle vida a Bo Brady en el drama de TV “Days of Our Lives”, a los 62 años. Según informó un médico forense de Misuri, Estados Unidos, para TMZ, el artista falleció el pasado sábado, 3 de octubre.

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¿De qué murió Robert Kelker-Kelly, actor de Days of Our Lives?

De momento, no se ha revelado la causa de muerte del actor de Days of Our Lives, Robert Keller-Kelly. Lo único que se sabe es que perdió la vida el 3 de octubre a los 62 años en el estado de Misuri; por lo que no queda más que esperar a que se revelen más detalles de su lamentable deceso.

¿Quién era el actor Robert Kelker-Kelly?

Robert Kelker-Kelly saltó a la fama tras participar en diversas telenovelas estadounidenses. El actor comenzó con su carrera en la industria de la televisión en 1987 tras darle vida al personaje de Sam Fowler en Another World, pero no fue hasta 1992 que su nombre ganó mayor popularidad tras interpretar reemplazar a Peter Reckell en Days Of Our Lives, donde interpretó a Bo Brady. No obstante, se vio obligado a abandonar el papel tres años después, tras el regreso de Peter al melodrama en 1995. También apareció en General Hospital, donde interpretó a Stavros Cassadine.

Aunado a su paso por la pantalla chica, Robert Kelker-Kelly también contaba con una considerable trayectoria en el mundo del pilotaje profesional.

¿De qué trata Days of Our Lives y dónde ver en México?

Days of Our Lives destaca por ser una de las telenovelas más longevas en la pantalla norteamericana. Su primera emisión fue en 1965 y, desde entonces, no ha salido del aire. El melodrama sigue diversas historias de familias que viven en la ciudad ficticia de Salem. La mayoría de ellas ahondan en temas como romance, secretos y tragedias. “Como las arenas del reloj de arena… así son los días de nuestra vida” es la icónica frase con la que cada episodio da inicio.

Los capítulos de la serie están disponibles en diversas plataformas de streaming en México, incluida Prime Video y Apple TV.