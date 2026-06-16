Los mejores MEMES previo al enfrentamiento de México vs. Corea del Sur: ¿BTS ganará el partido del Mundial 2026? TikTok nos dejó estas joyitas

¡Uno de los duelos más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó! Este jueves 18 de junio, el Estadio Guadalajara, ubicado en el estado de Jalisco, al occidente del país, se vestirá de tricolor para albergar el México vs. Corea del Sur. Si bien el marcador ha generado grandes expectativas, los memes no se han hecho esperar. Aquí te compartimos los mejores.

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Los mejores memes previo al México vs. Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Aún falta algo de tiempo para el partido, no obstante, el encuentro ya ha dejado grandes memes, pues se trata de uno de los choques culturales más esperados por la afición. Y es que, el amor de México hacia Corea - especialmente los ídolos coreanos - es innegable, por lo que las reacciones no se han hecho esperar: ¿Seremos testigos del BTS vs. BTS? Aquí te compartimos las mejores joyitas que nos dejó TikTok.

¿A qué hora es el partido entre México y Corea del Sur?

El duelo entre México y Corea del Sur se llevará a cabo la noche del jueves, 16 de junio, desde el Estadio Guadalajara, en Jalisco. El silbatazo inicial está programado a las 7:00 p.m. (hora del centro de México).

¿Cómo y dónde ver el México vs. Corea del Sur GRATIS y EN VIVO?

El encuentro entre México vs. Corea del Sur podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO a través de Azteca 7, el Canal del Mundial. La transmisión arranca en punto de las 6:30 p.m., con la previa a cargo de tus comentaristas favoritos: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Warrior. Si no cuentas con acceso a televisión abierta, ¡no te preocupes! En Azteca 7 nos gusta consentirte y llevamos la fiebre mundialista a dondequiera que estés.

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