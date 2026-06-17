¿No fue un accidente? Revelan ESCALOFRIANTE teoría que indicaría que la muerte de Oliver Tree y Gaspi fue planeada

La industria de la música y el internet se vistió de luto el pasado domingo 14 de junio luego de que se diera a conocer que el músico Oliver Tree junto al creador de contenido argentino Gaspi habían perdido la vida en un accidente aéreo ocurrido en Brasil. Las miles de reacciones no tardaron en hacerse públicas debido a que ambos tuvieron una gran influencia en las respectivas áreas en las que trabajaban.

¿Cuál es la teoría que indica que la muerte de Oliver Tree y Gaspi fue provocada?

Recientemente se dió a conocer que antes de morir, Oliver Tree tuvo conflictos con su disquera Atlantic Records, esto debido a que el también productor dijo que le habían notificado que su álbum “Love You Madly Hate You Badly” estaba oficialmente cancelado además de que ya habían existido otros conflictos que no lo beneficiaban en lo absoluto, incluso el cantante se refirió a la relación con la empresa como “una pesadilla” ya que esta no invertía en marketing para sus videos musicales. “Tenía una canción de ruptura del Día de San Valentín que ni siquiera se lanzó”, fueron algunas palabras del artista, quien dijo no tener ningún apoyo de Atlantic Records.

Ahora bien, la teoría que indica que la muerte del cantante no fue un accidente se basa en que muchos artistas que tuvieron conflictos con la disquera “Atlantic Records” han fallecido en accidentes aéreos, como fue el caso de la cantante estadounidense Aaliyah, quien murió en un en 2001 en las Bahamas. Hasta el momento esto es solo una especulación y una teoría que se ha viralizado rápidamente en redes sociales, sin embargo ya se encuentra generando muchas reacciones en redes sociales.

¿Quién era Oliver Tree y Gaspi?

Oliver Tree fue un reconocido cantante, productor y creador de contenido. Tenía un corte de pelo en forma de tazón, lo que caracterizó su imagen personal por muchos años. Algunos de sus éxitos más conocidos fueron "Life Goes On" y "Miss You" “Alien Boy”, “Cowboys Don't Cry”, “Hurt” y “Let Me Down”. Su estilo musical destacó por fusionar géneros como pop alternativo, rock y electrónica. Por otro lado, Gaspi fue un reconocido creador de contenido, tenía tan solo 23 años de edad. En sus vídeos destacaba la comedia y las entrevistas callejeras que realizaba. Con el tiempo se ganó el cariño del público así como todo su apoyo, como fue en el caso de la Velada del Año de 2025, en donde el influencer se sometió a un cambio físico radical debido a sus buenos hábitos alimenticios y de ejercicio.