El Xokas ESTALLA en directo y lo tunden en redes sociales: “Tengo dinero para enterrarte”

El Xokas no logra mantenerse alejado de la controversia. Recientemente, el streamer español se convirtió en blanco de críticas tras realizar toda una serie de comentarios negativos sobre la actriz Ester Expósito, en los que hablaba sobre su físico y sus ideologías. Tras la polémica - y como el internet no perdona - usuarios de redes sociales comenzaron a excavar en antiguos clips del creador de contenido, dando como resultado el resurgimiento de un video en el que éste ESTALLA en directo contra un seguidor, llenándolo de insultos a él y su familia.

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“Tengo dinero para enterrarte”; las polémicas declaraciones de El Xokas tras estallar en directo

La cancelación de El Xokas se produce luego de que usuarios de redes sociales comenzaran a rescatar fragmentos de sus emisiones en directo, con el objetivo de resaltar sus comentarios ofensivos. Bajo esta línea, resurgió un clip en el que un espectador se burla de sus entradas en Twitch, a lo que el streamer responde rápidamente con insultos contra él y su familia, asegurando que tenía el suficiente dinero para “enterrarlo”, dado que gana más con una promoción para una cadena de comida rápida que “tus padres en 20 años trabajando”.

Una vez que estos clips se hicieron virales, la cadena de comida rápida en cuestión optó por retirar dicha promoción de su menú, argumentando que lo expresado por el creador de contenido no representa sus valores.

¿Quién es El Xokas?

El Xokas, cuyo nombre real es Joaquín Domínguez Portela, es uno de los streamers con mayor relevancia en España. Ganó gran popularidad por sus transmisión en Twitch y videos en YouTube, en los que destacó por su personalidad directa y sin filtros. No obstante, es esa misma personalidad “sin filtro” la que le ha causado toda una serie de polémicas a lo largo de su trayectoria como creador digital.

Actualmente, El Xokas posee 4,4 millones de seguidores en Twitch, así como más de dos millones en Youtube y cerca de 1,4 millones en Instagram.