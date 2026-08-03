¿Quién es Veronica Leahov? Ella es la esposa de Jacob Batalon, el actor que interpreta a Ned Leeds en Spider-Man

Jacob Batalon acaba de sorprender a todos sus seguidores. Resulta que el actor conocido por interpretar a Ned Leeds, el mejor amigo de Peter Parker en la saga de Spider-Man, ya es un hombre casado. A sus 29 años, durante una entrevista para la película, confirmó su matrimonio con Veronica Leahov de una forma muy peculiar. De manera discreta se refirió a ella como su “esposa” y poco después la revista People confirmó posteriormente la noticia.

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¿Quién es Veronica Leahov?

Si tú, al igual que miles de fans, quieres saber quién es la mujer que se casó con el actor de 29 años, te contamos todos los detalles. Veronica Leahov es una diseñadora de interiores que ha desarrollado su carrera lejos de Hollywood. Algo que ha llamado la atención de la pareja es que se mantienen totalmente alejados de los reflectores; incluso en redes sociales solo comparten algunos aspectos de su vida profesional y personal en redes sociales.

¿Cómo confirmaron que ya estaban casados?

El actor fue dando a conocer las pistas de manera casual; primero fue durante una entrevista para el programa Heart, en la que Jacob Batalon participó junto a Tom Holland y Zendaya para promocionar Spider-Man: Brand New Day. En esta comenzaron a hablar de apodos que utilizan en sus relaciones; el actor comentó entre risas: ”Mi esposa me llama perro grande”. Bueno… no lo hace. Ojalá lo hiciera.”

Luego de esta pista, los periodistas y fanáticos notaron que está utilizando un anillo de matrimonio, incluso durante la premiere de Spider-Man: Brand New Day en Los Ángeles.

Así fue la historia de amor entre Jacob Batalon y Veronica Leahov

Fue en marzo de 2025 que la pareja anunció su compromiso mediante una romántica publicación en Instagram. Jacob compartió fotografías de la propuesta realizada durante una noche en Nueva York, acompañadas del mensaje: “El comienzo del resto de nuestras vidas juntos”. En esa misma publicación, Verónica le respondió que nunca imaginó sentir un amor tan profundo y que esperaba pasar toda la vida junto al actor.