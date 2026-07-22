RM de BTS habló sobre el tipo de persona del que se enamoraría durante un IMPERDIBLE podcast

Este miércoles se estrenó uno de los podcasts más esperados de los últimos años, pues el líder de BTS, Namjoon, también conocido como RM compartió detalles muy personales en el último episodio de “Fashion Neurosis” que ha dejado a más de una de sus seguidoras sorprendidas.

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Todo el entorno que rodea a BTS es de gran importancia para el ARMY, en especial por lo poco que estos idols comparten información así de personal, donde RM compartió un poco de lo que siente respecto a la presión por hacer su trabajo bien, lo que es para él el éxito, su relación con el arte e incluso detalles dentro de las relaciones.

¿Qué dijo RM sobre el tipo de persona que se enamoraría?

En medio de su aparición en el podcast “Fashion Neurosis” de Bella Freud, RM abrió su corazón y se sinceró sobre el tipo de persona del que se enamoraría:

“Si alguien pudiera ser muy, muy serio, pero muy, muy ridículo al mismo tiempo… tal vez pienso que podría enamorarme de esa persona.”

Fueron esas simples pero profundas palabras para que el ARMY estallara al conocer la sencillez de una persona tan sensible y talentosa como RM, por lo que ahora lo sabes, así es como puedes enamorar a este idol… Siendo tú misma.

¿Qué contó RM en el podcast de Fashion Neurosis?

En este capítulo con una hora de duración podemos destacar algunos momentos muy importantes como lo es su relación con el arte que hace y el que le gusta, así como la tensión con la que vivió por una década, el peso emocional que conlleva ser el líder de una agrupación tan importante y sus ideas sobre el paso del tiempo respecto a su trabajo.

Si quieres ver todos los detalles de este episodio, aquí te compartimos el video para que sigas algunos de los momentos más personales de RM en los últimos años: