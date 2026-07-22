“Me quiero alejar de esto”: RM de BTS confiesa querer ser otra persona en el podcast Fashion Neurosis

Raras son las ocasiones en que los miembros de BTS se dan la oportunidad de abrir su corazón en entrevistas a profundidad, pero cuando lo hacen asombran por su honestidad e interés por ámbitos muy diversos. Hace unas horas se estrenó un episodio del podcast Fashion Neurosis, en el que RM confesó que a veces quiere ser otra persona.

"Tengo muchas imperfecciones", dice RM de BTS en entrevista

En el podcast de Bella Freud, bisnieta del psicoanalista Sigmund Freud, RM de BTS se acostó en el diván y habló sobre temas tan diversos como su amor por el arte y la relación con sus padres. También abrió su corazón sobre la presión que a veces él mismo se pone.

"Tengo muchas imperfecciones", dijo el líder de BTS durante la conversación, a lo que la entrevistadora respondió con la observación de que suele ser bastante duro consigo mismo, aunque parte de ser fuerte consiste en admitir las debilidades. "Tal vez porque crecí en Corea y es un país muy intenso. Pero ahí es donde viene la contradicción porque es justo eso lo que hace a Corea lo que es. Lo amo pero lo odio al mismo tiempo".

Fue entonces cuando Kim Nam-joon confesó que su manera de autoexigirse puede ser muy agotadora. "A veces no sé más que presionarme demasiado y llevarme al límite", dijo. "Es muy abrumador a veces pero eventualmente quiero ser otra persona. Quiero alejarme de esto. Sí, algún día".

El integrante de BTS también expresó que hay diversas cosas que le ayudan a sobrellevar las presiones diarias y cuidar su salud mental; principalmente se refirió a la naturaleza, sus amigos y familia.

Por otro lado, admitió que a veces busca demasiado la compañía de otras personas y le cuesta trabajo estar sin hacer nada. "No me gusta cuando siento que estoy muy obsesionado con las relaciones. Como que siempre me pregunto: '¿podrías por favor estar solo por un segundo? ¿Por qué siempre necesitas a alguien para hablar o ir de viaje? ¿Podrías simplemente estar solo por una semana?".