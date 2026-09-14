Deportistas CANCELAN a Sydney Sweeney por hacer POLÉMICO comercial ; ¿qué pasó?

Las redes sociales han estallado luego de que la actriz que interpreta a Cassie Howard en la icónica serie Euphoria, Sydney Sweeney, realizara una campaña publicitaria para una aplicación de mercado, especializada en predicciones y apuestas deportivas entre usuarios que opera en Estados Unidos. Lo que parecía solo contenido como parte de un comercial ha ido escalando cada vez más.

Sydney Sweeney: ¿Por qué se encuentra en polémica tras grabar comercial deportivo?

En el comercial que la actriz Sydney Sweeney protagoniza se le puede ver semidesnuda en escenarios de deporte como fútbol americano, soccer, basquetbol, billar y hockey. El video en Instagram ya acumula más de un millón de “me gusta”, sin embargo algunas personas hay hecho fuertes críticas, especialmente mujeres involucradas en el deporte ya que han señalado a la actriz de promover la sexualización de las mujeres dentro del medio, algo que por lo que constantemente muchas mujeres se han esforzado por erradicar, especialmente atletas de alto rendimiento o periodistas deportivas ya que muchas señalan que dicho campo ha sido acaparado por hombres en gran medida por lo que las mujeres deben hacer un esfuerzo triple.

Ante esta situación muchas mujeres han comenzado a realizar videos en plataformas como TikTok o Instagram para señalar la ardua carrera por la que han tenido que pasar como es el caso de la deportista, especializada en Tiro con Arco “Candela.btx”, ya que es así como aparece en redes sociales. La atleta compartió un video mostrando su proceso en el área en la que se desempeña. “Llevamos muchos años luchando para que el deporte no se sexualice y que las mujeres obtengan el respeto y reconocimiento que merecen. Este tipo de publicidad, desde mi punto de vista, no hace más que dar un paso atrás en esa lucha”, fueron algunas de las palabras que expresó Candela.

Sydney Sweeney: ¿Qué ha dicho sobre la polémica que generó el comercial que hizo?

Hasta el momento la actriz y modelo no se ha pronunciado ante los hechos ni ha respondido ningún tipo de comentarios en redes sociales. Sin embargo, esta no es la primera vez que se ve involucrada en una situación como esta ya que a finales del año pasado protagonizó una campaña publicitaria de una marca de jeans en donde el concepto fue tomado por algunas personas como estereotipos sobre el valor social de cada persona.