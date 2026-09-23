OFICIAL: Taylor Lautner se convierte en PAPÁ por primera vez, recibe a su bebé junto a su esposa Tay Lautner con emotiva foto

Este miércoles 23 de septiembre el actor Taylor Lautner, mismo que dió vida al personaje de Jacob Black en la exitosa saga de "Crepúsculo" junto a la actriz Kristen Stewart y Robert Pattinson dió a conocer que ha nacido su hija. Esta noticia ha generado gran emoción entre cada uno de sus seguidores, a quiénes el actor ya les había compartido que sería padre en marzo del presente año aunque fue hasta junio que dió a conocer el sexo de la bebé. El actor compartió una tierna imagen que ya le está dando la vuelta al internet ya que hasta el momento acumula más de 200 mil "me gusta".

¿Cómo fue la fotografía que Taylor Lautner compartió de su hija?

En la fotografía que Taylor Lautner compartió se puede ver la mitad del cuerpo de la pequeña, misma que se llama "Lennon Taylor" ya que en la fotografía que publicó el actor mediante su cuenta de instagram se ve un bordado de oso con un globo en color rosa con café que tiene el nombre de la bebé bordado con hilo. La pequeña usa un mameluco en color blanco y está acostada sobre una cobija rosa.

¿Cómo vivió su embarazo Tay Lautner, esposa de Taylor Lautner?

A través de un episodio de su podcast "The Squeeze", la esposa de Taylor Lautner; Tay Lautner, dió a conocer que tenía mucho miedo de compartir el tema de su embarazo debido a que este tema para ella resultaba demasiado personal. "Nunca antes había compartido nada tan personal en internet. Y mentiría si dijera que no me pone nerviosa" fueron algunas de las palabras que mencionó. Tay se sinceró al dar a conocer que durante su embarazo enfrentó fuertes comparaciones que ella misma se hacía con otras mujeres embarazadas ya que, de acuerdo con lo que mencionó, otras madres se veían "delgadas y en forma" aún estando en gestación. “Ya de por sí no me siento bien conmigo misma, pero luego está el aspecto de la comparación”, fueron algunas de las palabras que compartió.

Previo al nacimeinto de su pequeña, la pareja celebró de forma anticipada la llegada de su bebé al hacer una fiesta de baby shower donde el color rosa fue el que estuvo presente, el cual fue celebrado en un jardín al aire libre.

