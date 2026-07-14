¿James Franco CONFIRMA la existencia de extraterrestres? El artista publica alarmante video

James Franco lo hace de nuevo. Tras realizar una serie de publicaciones extrañas en redes sociales y desaparecer durante un breve período de tiempo, el reconocido actor de Hollywood regresa con un alarmante vídeo en el que CONFIRMA la supuesta existencia de extraterrestres. A través de un audiovisual publicado en TikTok, el oriundo de Palo Alto, California, asegura haber captado la presencia de un alien en su hogar, gracias a las cámaras de vigilancia.

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De acuerdo con el actor, estas criaturas tienen una cabeza gigante y alargada - como los típicos aliens que salen en las películas de ciencia ficción. De hecho, en la “evidencia” que mostró en redes, se aprecia como uno de ellos se mueve por los arbustos e incluso sale del garaje de su hogar, en el patio trasero. La publicación llega semanas después de que Franco insinuara que una presencia “no humana” lo había estado siguiendo.

“Vi algo no humano en mi garaje”, compartió James hace exactamente un mes. “No era un mapache ni una zarigüeya. No. Vi unos ojos brillosos, una mano con no sé cuántos dedos y hablaba”, agregó el actor, antes de señalar que tal misterio sería revelado el 13 de julio. Y así fue, pues el día de ayer compartió el audiovisual del supuesto extraterrestre vagando por su hogar.

¿James Franco CONFIRMA la existencia de extraterrestres? La verdad detrás de su alarmante video

Si bien el audiovisual alarmó a gran parte de sus seguidores, mientras que para algunos internautas fue motivo de burla, todo parece indicar que se trata de un montaje, pues usuarios en redes sociales notaron que la imagen que muestra Franco en su portátil parece sobrepuesta. Aquí la evidencia.

| Crédito: @jamesfranco2319

Tras ello, muchos han comenzado a especular que se podría tratar de algún tipo de estrategia publicitaria para alguno de sus proyectos, pues el actor se encuentra trabajando en diversos filmes. De hecho, todo apunta a que estos vídeos podrían ser una pista de su próxima película, Love Meets in the Sunshine, la cual marcaría su regreso a la gran pantalla como protagonista. Esto coincide con que el actor sólo sigue a tres personas en TikTok, incluido el director de la cinta, Christian Guiton, y el actor Shayne Davis, quien compartió que no creía en las teorías de James, hasta que éste publicó el vídeo con las supuestas pruebas.

Por ahora, no queda más que esperar a que el actor publique más contenido para ver si se trata de algo relacionado con algún proyecto laboral.