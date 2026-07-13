“Me enojaría mucho morir": la frase que dijo Sam Neill en entrevista antes de su muerte

Tras cerca de 5 años luchando contra el cáncer y haber llegado a curarse, Sam Neill falleció repentinamente este 13 de julio. Durante este lapso de tiempo, en varias ocasiones llegó a reflexionar públicamente sobre su propia mortalidad y, en una entrevista, incluso aseguró que "le molestaría" mucho morir.

Meses atrás se había declarado completamente libre de cáncer y, en un comunicado, su familia aseguró que el actor se había mantenido así. Sin embargo, todavía no se da a conocer la causa de muerte.

"Me enojaría mucho morir", dijo Sam Neill en entrevista

Fue cerca de 3 años antes de su fallecimiento, en 2023, que Sam Neill dio una entrevista a la cadena australiana ABC News donde aseguró que si muriera: "me enojaría mucho porque hay cosas que aún quiero hacer". En ese entonces todavía estaba luchando contra el cáncer mediante quimioterapias, como recopila el portal de celebridades Page Six.

En ese entonces aseguró que no le daba miedo perder la vida y que, en sí, la muerte "no era algo que le preocupara desde el inicio".

En ese mismo año, dio declaraciones muy similares ante The Guardian. Señaló que le molestaría mucho morir porque "realmente me gustaría otra década más ó 2". Entre sus planes se encontraba disfrutar la vida familiar en su granja de Nueva Zelanda y ver crecer a sus nietos.

