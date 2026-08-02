Viuda de James Van Der Beek conmueve con una emotiva foto y mensaje en su aniversario de bodas

Hace unas horas, Kimberly Van Der Beek emocionó a los seguidores del actor al compartir un íntimo homenaje a su difunto esposo el día de hoy, justo para celebrar un nuevo aniversario de bodas. El mensaje lo compartió a través de sus redes sociales, donde subió varias fotografías inéditas de la pareja y una imagen de James junto a sus seis hijos. Además, Kimberly recordó los 16 años que compartieron juntos y que, a pesar de su partida, el amor nunca los abandonó.

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¿Qué publicó la viuda de James Van Der Beek?

En las fotografías, Kimberly acompañó con un mensaje que conmovió a todo el mundo. Ella resaltaba que se sentía la mujer más afortunada del mundo” y agradeció el tiempo que compartió con el actor. Además, resaltó que, aunque James ya no está físicamente, continúa presente en la vida de sus hijos y en cada recuerdo que construyeron como familia.

El legado de James Van Der Beek

Prepárate, porque esto no termina ahí. Una de las cosas que más conmovieron a los fanáticos del actor es que Kimberly destacó que la historia de amor que vivieron no terminó con la muerte del actor, sino que continúa reflejándose en sus hijos y en los valores que él les dejó.

La muerte de James Van Der Beek conmocionó a Hollywood

La muerte del actor ocurrió a finales de 2024. El actor, recordado mundialmente por interpretar a Dawson Leery en Dawson’s Creek, padecía un cáncer colorrectal en etapa 3. Tras su muerte, su familia decidió crear una campaña de recaudación para apoyar a sus hijos que se habían quedado solos a cargo de Kimberly.