“A partir del año puedo ser infiel": Aitana hace FUERTES declaraciones en el concierto de Rosalía sobre su ex pareja

Recientemente se viralizó un video en el que la cantante española Aitana fue parte del “Confesionario” en el concierto de Rosalía en donde compartió que una de sus ex parejas le dijo que “a partir del año podía ser infiel”. A pesar de que la intérprete de “Superestrella” no dijo de quién se trataba exactamente; es decir, no mencionó nombres, muchos de sus fans están mencionando que se trata del artista colombiano Sebastián Yatra.

¿Qué dijo Aitana en el concierto de Rosalía?

La cantante española Rosalía ofreció un concierto en Madrid como parte de su gira “Lux Tour” en donde hubo una participación especial por parte de la artista, también española, Aitana, quien a través del famoso “confesionario” que la intérprete de “Perla” hace en sus conciertos habló sobre un hecho que vivió con una ex pareja pues mencionó que en algún momento le dijo "A partir del año yo puedo llegar a ser infiel" además expresó que quien le dijo eso durante la relación fue un hombre que es cantante por lo que el público no tardó en asegurar que se trata de Sebastián Yatra.

Aitana tomó con humor su comentario pues dijo “por lo menos es sincero” mientras que Rosalía expresó que ese hombre sabía que tenía caducidad. Por otro lado, la intérprete de “Conexión Psíquica” mencionó que quisó volver a intentarlo, pero que luego de ciertas declaraciones que el hombre hizo terminaron. Por su parte Rosalía dijo “Los cantantes siempre hacen declaraciones” además de que mencionó que esa persona había hecho una estrategia de marketing hablando sobre ella. “Me pidió disculpas y no se lo perdoné”, dijo Rosalía mientras le expresó a la cantante que ella era muy guapa, que se veía muy felíz y radiante.

Por otro lado, al inicio del confesionario Aitana mencionó que ha estado con artistas, cantantes, con todo el mundo, con personas muy famosas porque “ella no gana nada” lo que soltó muchas risas entre los presentes.

Gira “Lux Tour” de Rosalía

La nueva gira de Rosalía es una de las propuestas más interesantes que se ha hecho en las presentaciones en vivo ya que ha sorprendido a muchos de sus fans al integrar ballet y referencias de obras artísticas en sus conciertos. Recientemente canceló un concierto debido a problemas de salud por lo que tuvo que reembolsar la cantidad de dinero a todas las personas que compraron entradas para su show. Sin embargo, se encuentra mejor lo que ha alegrado a todo su público y a las personas que irán a sus conciertos.