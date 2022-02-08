VIDEO: Reacción de Sebastián Yatra a nominación al Oscar da vuelta al mundo.

El nombre de Sebastián Yatra se volvió tendencia esta mañana durante el anuncio de los nominados a los Premios Oscar 2022, pues una de sus canciones fue tomada en cuenta por La Academia.

Programa del 17 diciembre del 2021 | Sebastián Yatra regresó a México.

Se trata del tema Dos Oruguitas de la película Encanto, compuesta por Lin-Manuel Miranda y que cuenta con la romántica voz de Sebastián Yatra.

A través de un video, que compartió el intérprete de Tacones Rojos en su cuenta de Instagram, millones de fanáticos fueron testigos de la emoción del colombiano.

“¡Colombia, estamos nominados al Oscar!”, se lee una leyenda debajo de la publicación que ganó 300 mil reproducciones y millones de ‘Me Gusta’.

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Fue este martes 8 de febrero, cuando la actriz Tracee Ellis Ross expresó las ansiadas palabras “Aquí están los nominados por Mejor Canción Original”, en el anuncio de los competidores a los Premios Oscar.

Con una camiseta colorida y cabellera alborotada, Sebastián Yatra se despertó muy temprano para ser testigo de una de las noticias más importantes en su carrera artística.

El colombiano no pudo evitar saltar en el sillón y gritar de la emoción tras enterarse que Dos Oruguitas fue considerada por La Academia.

Dulce María, Manolo Caro, J Balvin, Paty Cantú, Danna Paola y más cantantes celebraron el logro del cantante con emotivos comentarios en las redes sociales.

Por su parte, las fanáticas de Yatra mostraron su apoyo y buenos deseos para que Dos Oruguitas se lleve un Premio Oscar.

“Estoy orgullosa de ti”, escribió una admiradora en Instagram.

Sebastián Yatra prepara nueva sorpresa para sus fans

La nominación de Dos Oruguitas no fue el único logró de Sebastián Yatra, pues también anunció su nuevo tour a propósito del reciente lanzamiento del disco Dherma.

A partir del 18 de junio y hasta el 17 de julio de 2022, Sebastián Yatra se presentará por varios países de España, aunque se espera que anuncie nuevas fechas para presentarse en otros países.

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