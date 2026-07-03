Taylor Swift y Travis Kelce: Ver EN VIVO y ONLINE los detalles de su BODA hoy viernes 3 de julio de 2026: filtraciones, dónde se casan, lista de invitados y actualizaciones en directo y en línea

Luego de 3 años de ser novios y casi un año de anunciar al mundo su compromiso, este viernes 3 de julio sería el día de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Azteca 7 te actualiza con todo lo que se sabe sobre la gran celebración, desde la sede hasta la lista de invitados. Sigue a continuación todos los detalles que se van revelando, sobre la culminación del romance que comenzó con una pulserita de la amistad que tenía un número de teléfono.