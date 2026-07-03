7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Taylor Swift y Travis Kelce: Ver EN VIVO y ONLINE los detalles de su BODA hoy viernes 3 de julio de 2026: filtraciones, dónde se casan, lista de invitados y actualizaciones en directo y en línea

Este viernes 3 de julio de 2026 sería la gran boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Azteca 7 te trae todas las actualizaciones en vivo y filtraciones del evento.

boda de taylor swift y travis kelce
|Crédito: Instagram. @taylorswift

Escrito por: Samantha Guzmán

Luego de 3 años de ser novios y casi un año de anunciar al mundo su compromiso, este viernes 3 de julio sería el día de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Azteca 7 te actualiza con todo lo que se sabe sobre la gran celebración, desde la sede hasta la lista de invitados. Sigue a continuación todos los detalles que se van revelando, sobre la culminación del romance que comenzó con una pulserita de la amistad que tenía un número de teléfono.

Galerías y Notas Azteca 7

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo