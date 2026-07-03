Fecha y HORA EXACTA de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; posibles invitados y más

De acuerdo con diversas especulaciones y rumores todo apunta a que la cantante Taylor Swift y su prometido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce se casarán próximamente por lo que a continuación te damos todos los detalles que se han filtrado sobre una de las celebraciones más esperadas.

Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Fecha, hora y posibles invitados de su boda

De acuerdo con la información que se ha filtrado las celebridades se habrían casado por la vía civil este 02 de julio con unos 100 a 400 invitados; solo los más cercanos a la pareja y el evento se habría llevado a cabo en en el estado de Tennessee, uno de los más importantes para la intérprete de “You Belong With Me”, debido a que ahí inició su carrera musical.

Sin embargo, se espera que la gran fiesta se lleve a cabo mañana viernes 03 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York. Por otro lado, se prevé que la recepción cuente con cerca de 1000 invitados, según fuentes cercanas dijeron a medios como CBS News y ABC News, además de esto se espera que el evento tenga una gran seguridad por parte de cuerpos policiacos. Respecto a la hora, según lo cita The New York Times, el evento comenzará a las 5:30 p. m. y terminará cerca de las 2 a. m, por lo que el festejo durará más de 8 horas. Aunque se tiene estimado que las puertas del recinto abran en punto de las 3: 30 pm.

Respecto a los invitados se espera que estén presentes amigos muy cercanos a Taylor y Travis. De acuerdo con Page Six y The New York Times Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Aaron Dessner podrían estar presentes así como Jack Antonoff, Selena Gomez, Phoebe Bridgers, los integrantes de HAIM, Sombr, Max Martin y Shellback. Según Variety Gigi Hadid, Emma Stone, Mariska Hargitay, Zoe Kravitz, Ellen Pompeo y Steven Spielberg podrían acudir a a boda más esperada del año. Por otro lado, las estrellas del deporte también podrían estar presentes como algunos integrantes de los Kansas City Chiefs como Patrick Mahomes, Andy Reid y George Kittle.

¿Qué políticas habrá en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

De acuerdo con información que algunas fuentes compartieron con el medio ABC News existe una política de no usar celulares en el evento. Por otro lado se dió a conocer que se instalarán carpas para que se oculte la llegada de los invitados. “Ambos tienen un círculo cercano de amigos, y ellos respetarán su privacidad”, fueron las palabras de una fuente cercana.