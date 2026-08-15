Bruce Willis aparece en EMOTIVO momento con su hija, y conmueve a sus fans en el día de su boda

Bruce Willis ha vuelto a los reflectores, conmoviendo a todos sus seguidores después de que se comenzaran a compartir imágenes del especial momento que compartió con su hija Tallulah Willis antes de su boda con Justin Acee. El actor, quien vive con demencia frontotemporal, se reunió con ella al inicio del fin de semana de celebraciones.

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El emotivo momento que compartió Bruce Willis previo a la boda de su hija Tallulah Willis

Ha comenzado a circular en redes una imagen proveniente de la revista Vogue, en la que se puede ver a Bruce Willis compartir un emotivo abrazo con su hija Tallulah Willis en el rancho familiar de Sun Valley, Idaho, en lo que ya se ha catalogado como uno de los momentos más significativos en los días previos a su enlace matrimonial.

Tallulah Willis de 32 años, contrajo nupcias con el músico Justin Acee el 8 de agosto de 2026, y en esta imagen se puede ver al actor de 71 años, quien se encuentra retirado de los reflectores tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal, junto a su hija, quien descansa la cabeza sobre el hombro de su padre sosteniendo un ramo de flores blancas

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

Bruce Willis fue diagnosticado en 2022 con demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa incurable. Este tipo de pandemia afecta de manera importante los lóbulos frontal y temporal del cerebro, afectando de forma irreversible el habla, la conducta y la personalidad en lugar de la memoria.

Bruce Willis, who is living with frontotemporal dementia (FTD), joined daughter Tallulah Willis ahead of her wedding to Justin Acee at the start of the wedding weekend.



The father and daughter shared a touching moment together. ❤️ pic.twitter.com/hG1LW3uYrF — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) August 14, 2026

En la actualidad, se ha reportado que el estado de salud del actorsalud del actor ha avanzado severamente, causándole la pérdida casi total de su capacidad verbal y graves dificultades motoras, lo que orilló a su familia a llevarlo a un centro especializado para recibir cuidados médicos permanentes las 24 horas del día.