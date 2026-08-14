ÚLTIMA HORA: Cancelan concierto de Alejandra Guzmán en Chihuahua: ¿Qué pasó y cómo obtener reembolso?

En las últimas horas se dio a conocer que Alejandra Guzmán confirmó la cancelación de su concierto programado para el próximo 22 de agosto en Chihuahua, esto debido al supuesto incumplimiento de obligaciones financieras, de producción y logística por parte de la promotora local. La intérprete señaló que la decisión está fuera de su control y el de su equipo.

Ahora lee: Matt Groening, creador de Los Simpson, dice la VERDAD sobre cuándo llegará el final de la serie

¿Qué se sabe sobre la cancelación del concierto de Alejandra Guzmán de este 22 de agosto?

El concierto de Alejandra Guzmán, programado para el próximo 22 de agosto dentro del Manuel Almanza de la ciudad de Chihuahua, acaba de ser oficialmente cancelado de manera definitiva e irrevocable, esto de acuerdo con lo que se puede observar dentro del comunicado oficial compartido por la promotora y la cantante.

A través de un comunicado oficial emitido por su equipo de representación, se señaló que la cancelación del evento se debe a que la empresa organizadora local incumplió con las obligaciones financieras, logísticas y de producción requeridas para el show, lo que orilló a que el área legal de la cantante saliera para aclarar que bajo las condiciones presentadas por los organizadores no se podía salvaguardar la seguridad, seriedad y respeto que sus seguidores merecen, quedando el problema completamente fuera del control de la artista.

No obstante, la cantante advirtió desde el posteo oficial en sus redes sociales que el concierto planeado para el día 20 de agosto sigue sin modificaciones: A los fans, medios de comunicación y público en general, *Rockeros de Ciudad Juárez, la fecha del 20 de agosto sigue adelante conforme a lo establecido. Advirtió Alejandra Guzmán.

¿Cómo obtener el reembolso de las entradas para el concierto de Alejandra Guzmán en Chihuahua?

Si tienes preguntas sobre cómo obtener tu reembolso derivado de la cancelación del concierto de Alejandra Guzmán en Chihuahua del 22 de agosto del 2026, que se llevaría a cabo dentro del Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, es importante ponerse en contacto y solicitarlo por medio de la boletera Monoticket.