En una época en la que el celular se ha convertido en una herramienta prácticamente indispensable, Christopher Walken ha decidido mantenerse completamente al margen de la tecnología digital. El reconocido actor, famoso por películas como El francotirador, Pulp Fiction y Atrápame si puedes, ha contado que nunca ha tenido un teléfono celular y que tampoco utiliza correo electrónico ni redes sociales. Su particular estilo de vida tecnológica incluso ha generado situaciones curiosas alrededor de su trabajo. Aunque forma parte del elenco de Severance, una de las series más populares de Apple TV+, Walken no cuenta con el equipo necesario para verla mediante streaming, por lo que la producción tuvo que hacerle llegar episodios en DVD.

Christopher Walken prefiere mantenerse en el mundo analógico

La relación de Walken con la tecnología es mucho más limitada de lo que podría imaginarse. El actor explicó en una conversación con The Wall Street Journal que en su casa únicamente tiene una antena parabólica para recibir televisión. No cuenta con celular, no utiliza redes sociales y tampoco acostumbra consumir contenido mediante plataformas de streaming.

Christopher Walken, actor de 83 años: “Nunca he tenido un celular, nunca he mandado un email, solo tengo una antena parabólica en mi casa para ver televisión”|Severance

Su falta de dispositivos digitales llegó a convertirse en una anécdota durante su participación en Severance. Como no podía reproducir la serie por streaming, recibió copias físicas de los episodios para poder ver su propio trabajo. En una entrevista de 2025, el actor confirmó que no había visto todos los capítulos porque simplemente no tenía el equipo necesario para hacerlo. Y es que para Walken, recurrir a métodos tradicionales no parece representar un problema. En lugar de depender de un teléfono para consultar información o comunicarse, ha mantenido durante años una rutina alejada de buena parte de los dispositivos que actualmente forman parte de la vida cotidiana.

¿Por qué Christopher Walken no usa celular?

Lo curioso es que su decisión no responde, según sus declaraciones, a una postura política o a una especie de cruzada contra la tecnología. Más bien, el actor ha explicado que simplemente la tecnología digital pasó de largo en su vida. Walken pertenece a una generación que comenzó su carrera mucho antes de que internet, los teléfonos inteligentes y las plataformas digitales se convirtieran en herramientas indispensables. En lugar de incorporarlas con el paso del tiempo, decidió continuar con las costumbres que ya conocía.

Christopher Walken, actor de 83 años: “Nunca he tenido un celular, nunca he mandado un email, solo tengo una antena parabólica en mi casa para ver televisión”|Basquiat

Así, mientras buena parte de sus compañeros de profesión promocionan sus proyectos en redes sociales y utilizan plataformas de streaming para consumir contenido, Christopher Walken continúa viendo televisión mediante una antena parabólica y recibe sus programas favoritos en DVD cuando es necesario. Una forma de vida poco común en Hollywood que, además, contrasta curiosamente con el mundo tecnológico que representa Severance.