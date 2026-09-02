Hoy en Apple TV: la serie que alcanzó 100% en Rotten Tomatoes y que es considerada una de las mejores entregas de ciencia ficción de los últimos años

La ciencia ficción es uno de los géneros predilectos entre el público general, pero también uno de los que recibe mayores críticas y las series que lo exploran no siempre logran la aceptación deseada. Sin embargo, existe una producción que logró cautivar a la audiencia con su trama y realización: "Silo", de Apple TV, cuyo éxito que no solo se reflejó en la popularidad, sino también en las evaluaciones que recibió en Rotten Tomatoes, donde alcanzó el 100% de críticas positivas para el estreno de su tercera temporada.

¿De qué trata "Silo" y por qué tuvo tan buenas reseñas en Rotten Tomatoes?

La premisa de "Silo" es sobre una comunidad de aproximadamente 10 mil personas que vive en un silo subterráneo de gran tamaño, una medida que se tomó porque la superficie del planeta es considerada tóxica y mortal para los seres humanos. Además de lo difícil que es no poder llevar una "vida normal", los habitantes de este contenedor tambié deben cumplir con una serie de reglas estricas para la convivencia y cargar con otros secretos.

A lo largo de la historia, se va planetando la duda de cuáles son las verdaderas razones por las que se construyó este depósito y precisamente parte de esta intriga es la que atrapó a los televidentes, ganándose una aceptación casi total en una de las plataformas de reseñas más famosas en todo el mundo.

Ejemplo de ello, son las reseñas de "Silo" en Rotten Tomatoes, donde tiene calificaciones del 100% por los usuarios y que fueron alcanzadas gracias a los dos primeros episodios de su tercera temporada, que se estreno en julio del 2026 y terminará de lanzar estrenos en septiembre. De manera general, esta producción del catálogo de Apple TV, cuenta con un puntaje de 92% y reseñas que la catalogan como una de las mejores series de ciencia ficción que se han realizado desde hace tiempo.

¿Quiénes son los actores de "Silo"? Todo sobre el elenco y en dónde ver la serie

Una de las protagonistas de "Silo", es Rebecca Ferguson, quien interpreta a "Juliette Nichols", una ingeniera que emprende una búsqueda de respuestas luego de una muerte misteriosa en el silo. De esta manera, se topa con un camino en el que se cuestiona las versiones oficiales y, sin esperarlo, se termina enfrentando a las estructuras de poder detrás de todo este programas.

La serie “Silo” tiene tres temporadas|Apple TV

Cuenta también con las actuaciones de Tim Robbins, Steve Zahn, Jessica Henwick, Rashida Jones y Shane McRae. La serie "Silo" se puede ver a través de Apple TV, cuenta con tres temporadas y está basada en la trología "Crónicas del Silo", del autor americano Hugh Howey.