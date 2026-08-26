Las conmovedoras últimas publicaciones de Tim Curry antes de morir: “Para los fans”

Tim Curry murió a los 80 años en Los Ángeles, dejando atrás una carrera de casi seis décadas en el cine, el teatro, la televisión y el doblaje. El actor británico, inmortalizado como Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show y Pennywise en It, continuó compartiendo recuerdos de su trayectoria y proyectos personales hasta los últimos meses de su vida. Ahora, tras conocerse su muerte, sus seguidores han vuelto a su perfil en redes sociales, donde publicaciones sobre sus antiguos personajes, entrevistas y trabajos de voz se han convertido en un espacio de despedida.

Las publicaciones de Tim Curry que hoy tienen un significado diferente

Curry no utilizó necesariamente sus últimos mensajes para despedirse. Muchos eran recuerdos de su carrera o publicaciones relacionadas con Vagabond, su libro de memorias. Sin embargo, al conocer su muerte, sus fans han comenzado a leerlos desde otra perspectiva.



“I can't wait for you to hear my new audiobook”. Una de las publicaciones recientes que más llama la atención está relacionada con la versión en audiolibro de Vagabond. La cuenta compartió un video acompañado del mensaje: “Estoy deseando que escuches mi nuevo audiolibro «Vagabond»'.” El proyecto tenía un significado especial porque era el propio Curry quien narraba sus memorias. La publicación recibió comentarios de seguidores que celebraban poder escuchar nuevamente su voz.

Entre ellos, un usuario escribió: “Acabo de descargar esto; Tim Curry, eres una persona brillante que ha dejado una huella increíble...”, destacando la huella que dejó en el teatro, el cine y otros ámbitos.

Tim Curry compartía publicaciones de su trabajo profesional.|(Instagram) Vagabond, el libro en el que contó su propia historia. Las publicaciones sobre Vagabond ocupan un lugar importante entre los contenidos recientes de Curry. En septiembre de 2025, la cuenta compartió un vistazo al actor mientras grababa la promoción del audiolibro, acompañado del mensaje: “When Tim Curry speaks… we listen.” El libro se convirtió en una oportunidad para que Curry hablara de su infancia, su carrera, sus grandes personajes y la experiencia que vivió después del derrame cerebral que sufrió en 2012.

Sus recuerdos de una carrera que pasó por Frank-N-Furter, Pennywise y el doblaje. La cuenta oficial también recuperó diferentes momentos de su trayectoria. Uno de los contenidos recientes recuerda una entrevista de 1988 relacionada con Me and My Girl, mientras que otras publicaciones rescatan apariciones, personajes y proyectos de distintas etapas de su carrera. Curry no solo dejó huella como Dr. Frank-N-Furter y Pennywise. También fue Wadsworth en Clue, participó en Home Alone 2 y desarrolló una extensa trayectoria como actor de voz, con personajes como Nigel Thornberry y el Capitán Garfio.

Qué enfermedad tenía Tim Curry: lo que se sabe

En julio de 2012, Curry sufrió un grave accidente cerebrovascular que requirió una cirugía cerebral. Desde entonces utilizó silla de ruedas y tuvo que afrontar importantes dificultades de movilidad, además de trabajar para recuperar funciones que había perdido. Sin embargo, quienes lo entrevistaron durante sus últimos años destacaron que conservó su característico humor.

En 2025, mientras promocionaba Vagabond, habló de las consecuencias del derrame y de cómo había cambiado su vida, pero sin adoptar una actitud de autocompasión. Incluso regresó públicamente para participar en eventos relacionados con el 50 aniversario de The Rocky Horror Picture Show.

¿De qué murió Tim Curry, el actor de IT?

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de muerte de Tim Curry. Su fallecimiento fue confirmado por su representante y ocurrió el 25 de agosto de 2026 en su casa de Los Ángeles. Medios como Reuters y The Washington Post señalan que llevaba tiempo enfrentando problemas de salud, derivados en parte del derrame cerebral que sufrió en 2012, pero no se ha establecido que esa haya sido la causa de su muerte.