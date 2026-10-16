Clint Eastwood compró un rancho de 54 hectáreas y años después lo donó para proteger California de inundaciones

El reconocido actor Clint Eastwood en 1995 compró un rancho de 54 hectáreas, el cual se encuentra junto al Río Carmel, terreno que contaba con todo lo necesario para ser un desarrollo inmobiliario, después el artista en 1997 decidió donar 20 hectáreas aproximadamente para crear una reserva natural por parte de Carmel River FREE.

Sin embargo, para el 2016, se hizo la donación de 32 hectáreas más al mismo proyecto, con el que se busca crear una reserva para proteger a California de la inundaciones, logrando que el agua pueda llegara a zonas habilitadas, evitando que el agua pueda poner en riesgo viviendas. Para ello se van a retirar las barreras que perjudiquen la llegada de agua y algunas obras para tener un flujo bajo en ciertas autopistas. El actor en su momento explicó que se encuentra contento del proyecto, ya que traerá beneficios ambientales y para la comunidad.

¿Qué hace Clint Eastwood en la actualidad?

A mediados del 2026 se anuncio formalmente que Clint Eastwood se retiraba del mundo del cine, anuncio que en algún momento preocupó a todos los fans del artista; sin embargo, por ahora se sabe que el artista se mantiene tranquilo a sus 96 años. Dejando un importante legado actuando por 7 décadas y dejando más de 70 películas en las que participó.

Por ahora, no se tiene más información sobre el artista. La última película en la que trabajo fue en la del Jurado n°. 2, donde el actor se convirtió en el directo del thriller judicial estrenado en 2024, siendo el último proyecto que impresionó a varios usuarios.

¿Cuál es la fortuna de Clint Eastwood?

Se menciona que la fortuna de Clint Eastwood logra superar los 375 millones de dólares, en donde se le incluyen varias propiedades, desde el rancho de 54 hectáreas que donó para proteger a California de inundaciones hasta una compañía llamada Malpaso Productions.

Una fortuna que en algún momento llegará a sus 8 hijos, quienes ha tenido con 6 mujeres diferentes. Un patrimonio que se ha encargado de construir durante sus largos años de trayectoria.