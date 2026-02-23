MET Gala 2026: qué significa el dress code “La moda es arte” y cómo deberán vestirse las celebridades

Se acerca esa época del año en que las celebridades visten con ropa pomposa y muy exagerada; así es, hablamos del MET Gala. Finalmente, se sabe cuál será el código de vestimenta de este 2026: “Fashion is Art” (La moda es arte). A grandes rasgos, esto implica que la ropa dejará de ser solo un outfit para convertirse en una pieza artística, que una la historia del arte, el cuerpo humano y la creatividad de los diseñadores en una pieza.

¿Qué significa el código de vestimenta “La moda es arte”?

El tema acompaña la exposición Costume Art, la muestra de primavera del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte. La idea básicamente es utilizar el cuerpo y la vestimenta como una expresión artística que conecte con las formas de arte que existen: la moda, la pintura, escultura y diseño, las cuales tienen más de 5,000 años de historia.

Este año podríamos ver artistas vistiendo como verdaderas obras de arte, con siluetas escultóricas, referencias clásicas, tejidos que simulan pinceladas o prendas con estructuras arquitectónicas. Muchos creen que por este motivo esta podría ser la pasarela artística más icónica de todas.

¿Cómo deberían ir vestidos los invitados?

Gracias a este dress code, se espera que los looks vayan mucho más allá que en años anteriores, pues las celebridades podrían apostar por:



Vestidos o trajes con formas artísticas o abstractas.

o trajes con formas artísticas o abstractas. Diseños inspirados en cuadros, esculturas o corrientes artísticas.

inspirados en cuadros, esculturas o corrientes artísticas. Materiales poco convencionales que transformen el cuerpo en un lienzo.

Siluetas dramáticas que cuenten una historia visual.

Los nombres que ya generan expectativa

Aunque la lista completa de asistentes se mantiene como secreto hasta este momento, ya resuenan figuras clave como: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour como coanfitrionas del evento, mientras Sabrina Carpenter, Doja Cat, LISA, Zoë Kravitz y Sam Smith forman parte del comité organizador. Ya con ver estos nombres como los principales del evento se sabe que este año podemos esperar no solo alta costura, sino mucho performance y arte.