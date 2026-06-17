¿Drake Bell podría ir a la cárcel en México? Fiscalía empezaría investigación contra el actor de Drake y Josh, acusado por extorsión

En las últimas horas el nombre del actor estadounidense Drake Bell ha acaparado los titulares luego de que se revelara que enfrenta una denuncia en la Ciudad de México por presunta extorsión presentada por el empresario Aitor García, quien asegura haber sido víctima de amenazas relacionadas con una disputa personal y profesional.

Asimismo, se ha informado que las acusaciones del empresario español forman parte de una investigación en curso, sin embargo, ninguna autoridad ha emitido una resolución que establezca responsabilidades. García es un reconocido por ser un compositor, mánager y empresario musical y actualmente se desempeña como director general de la compañía One Life Music en México.

¿Por qué está acusado Drake Bell?

De acuerdo con información difundida, la denuncia fue presentada por el empresario Aitor García donde señalaba al protagonista de Drake y Josh de presuntamente haberle exigido un pago de 10 mil dólares para detener señalamientos públicos en su contra. Según lo que se ha expuesto, el conflicto estaría relacionado con diferencias sugeridas tras una relación laboral que se registró anteriormente engtre ambas personas.

De igual modo, se reveló que la denuncia contempla presuntas amenazas y actos que podrían encuadrarse en el delito de extorsión, ante estos señalamientos se indicó que las autoridades capitalinas deberán analizar pruebas, testimonios y documentos antes de determinar si existen elementos suficientes para continuar con el proceso legal.

¿Cuánto tiempo lleva viviendo en México?

Aunque Drake Bell es un artista originario de Estados Unidos, en los últimos años se le ha visto en cnstantes ocasiones disfrutando de México, ya que ha generado un fuerte vínculo en el país azteca, ya que aquí ha señalado que es donde ha crecido profesionalmente gracias a la gran cantidad de seguidores que lo han apoyado en sus proyectos musicales y que le han ayudado a abrir camino en su carrera musical.

Asimismo, sus constantes giras por Latinoamérica y el cariño que recibe de sus seguidores mexicanos lo han llevado a establecer una presencia permanente en el país durante los últimos años.