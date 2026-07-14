Esta fue la última publicación del actor Sam Neill antes de morir: ‘Estoy muy feliz’

La muerte del actor Sam Neill a los 78 años sigue dando de qué hablar , debido al impacto generado entre los fans por su repentina partida. Y es que quienes lo seguían de cerca en redes sociales notaron que el famoso había compartido una serie de publicaciones en las que se mostraba feliz, saludable y disfrutando plenamente de esta etapa de su vida.

En sus últimas publicaciones de Instagram, el actor de ‘Jurassic Park’ compartía momentos especiales con animales, escenas de su vida cotidiana y reflexiones personales que lo caracterizaban. Su publicación más reciente, además, mostraba su agradecimiento por haber sido nominado a un importante premio de la televisión en Australia.

Sam Neill, actor de ‘Jurassic World’.|(Instagram)

En aquel mensaje, Neill expresó su felicidad por recibir una nominación al Premio Logie de Plata por su trabajo en ‘The Twelve’. “Estoy muy contento de haber recibido hoy una nominación al LOGIE de PLATA por ‘The Twelve’, temporada 3”, escribió. Posteriormente, agradeció al reparto y al equipo de producción, además de enviar un saludo a sus compañeros nominados en la categoría de Mejor Actor de una serie dramática.

Sus seguidores celebraron este nuevo logro en su trayectoria artística, sin imaginar que sería una de sus últimas publicaciones. Sin embargo, esa no fue la única actualización que compartió con sus fans durante los días previos.

Días antes, Sam Neill publicó un video mostrando una marioneta interactiva de Charles Chaplin, mientras que el 11 de junio compartió imágenes de la cosecha de aceitunas en su hogar, destacando que se trataba de una producción pequeña. Como era habitual, recibió cientos de comentarios de seguidores interesados en conocer más sobre su vida cotidiana.

¿De qué murió el actor Sam Neill?

El actor Sam Neill habría fallecido a los 78 años este lunes 13 de julio en el St Vincent’s Hospital Sydney, ubicado en Darlinghurst, Australia. Aunque su familia únicamente señaló que su partida fue “repentina e inesperada”, diversos medios internacionales informaron que el actor había sido diagnosticado con un tipo de linfoma de Hodgkin en 2023. Sin embargo, también se reportó que se encontraba libre de cáncer al momento de su fallecimiento.

Sam Neill murió de manera repentina.|(Instagram)

¿Quién era Sam Neill, actor de ‘Jurassic Park’?