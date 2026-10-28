¿Muerte de Hayden Panettiere fue ACCIDENTAL? Policía CONCLUYE las investigaciones detrás del deceso de la actriz de Triunfos Robados 3

La muerte de Hayden Panettiere, actriz recordada por su papel en la pelicula “Triunfos robados 3” y las series Heroes, Nashville y Malcolm el del medio, volvió a generar atención luego de que la policía anunciara el cierre de las investigaciones sobre su fallecimiento. De acuerdo con información difundida este miércoles 28 de octubre de 2026, las autoridades de Greenville, Carolina del Sur, confirmaron que el caso fue clasificado como una muerte accidental ya que tras revisar los resultados forenses.

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Cabe recordar que las investigaciones iniciaron luego de que la actriz fuera hallada sin vida el pasado 16 de agosto y se le habían detectado sustancias en su organismo y a las pesquisas para esclarecer cómo llegaron a sus manos.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

La joven actriz Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años, en un departamento de Greenville, Carolina del Sur. De acuerdo con la oficina del forense del condado de Greenville, la causa de muerte fueron los efectos tóxicos de una combinación de sustancias, entre ellas fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. Asimismo, su fallecimiento fue clasificado como una sobredosis accidental.

El informe también señala que no se encontraron signos de traumatismos que hubieran contribuido a su muerte, así que estos hallazgos fueron fundamentales para determinar cómo ocurrió su fallecimiento y establecer que no se trató de una muerte intencional.

¿Qué pasó con las investigaciones sobre la muerte de Hayden Panettiere?

En el comunicado difundido por la Policía de Greenville señaló que la muerte de Panettiere fue considerada accidental y que la investigación policial había terminado. También se detalló que se trató de investigar cómo la actriz pudo haber recibido medicamentos o pastillas de procedencia ilegal, así que se contó con la asistencia de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).