Hayden Panettiere y sus trabajos más reconocidos: desde películas como Scream hasta videojuegos como Kingdom Hearts

Hoy, 16 de agosto del 2026, se ha dado a conocer la inesperada muerte de Hayden Panettiere, una famosa actriz que había sido conocida por su participación en Malcolm el de en Medio, pero no fue su único proyecto importante, ya que tuvo una amplia trayectoria en películas, series y videojuegos.

Dentro de los proyectos que se le conocen, se destaca su participación en filmes como Scream, Héroes, Triunfos Robados, Nashville, y Duelo de Titanes en temas de cine, mientras que en videojuegos podemos ver los títulos de Kingdom Hearts y Until Dawn, convirtiéndose en una importante imagen al prestar sus voz para varios personajes.

¿Cuál fue el papel más importante de Hayden Panettiere?

Aunque Hayden Panettiere tuvo importante participaciones en películas y videojuegos, suele ser más recordada por sus papeles en dos famosas series. La primera de ellas se trata de su personaje de Claire Bennet en "Héroes", además de su interpretación de Juliette Barnes en "Nashville".

Otro de sus grandes trabajos por el que será recordada fue cuando salió en las películas de Scream 4 y 6, realizando el personaje de Kirby Ree, una franquicia de terror famosa, haciendo que su nombre sea ampliamente recordado por los internautas.

¿Qué papeles de doblaje realizó la actriz?

Además de la actuación, se destaca por prestar su voz para el doblaje, dentro de los personajes en los que ha trabajado, resaltan los siguientes:



La Princesa Dot en "Bichos, una aventura en miniatura".

Suri en "Dinosaurio"

Caperucita roja en "Buza Caperuza 2"

Samantha Giddings en "Until Dawn" (videojuego)

Kairi en "Kingdom Hearts" (videojuego)

Siendo papeles que la hicieron muy conocida en el público de diversas edades, razón por la que la muerte de Hayden Panettiere tomó por sorpresa a muchos. Hasta el momento, sus familiares y representante no ha dado a conocer la razón de su fallecimiento a los 36 años, pero son muchos usuarios los que han dejado su mensaje de despedida en sus redes sociales.