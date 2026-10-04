Muere estrella infantil del pop japonés a los 8 años: falleció días después de su último concierto

El mundo de la música japonesa está de luto. Esto luego de que se revelara que Hirata Runa, una joven estrella infantil, muriera a los 8 años el pasado 25 de septiembre de 2026. Ella era aprendiz de DIANNA Project y estaba en camino a convertirse en una figura del entretenimiento. Su familia informó que ella falleció alrededor de las 4:00 de la madrugada, mientras que su agencia confirmó el 28 de septiembre que la causa fue una miocarditis que se originó luego de padecer influenza. Lo que más impactó al público fue que tan solo cinco días antes de los hechos, Runa había participado en un concierto en Nagoya y compartido un alegre mensaje con sus seguidores.

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¿De qué murió Hirata Runa?

De acuerdo con lo revelado tanto por la agencia como por la familia, la pequeña falleció por una miocarditis relacionada con la influenza. Una miocarditis es una inflamación del músculo del corazón, la cual complica el bombeo de la sangre. Hasta el momento no han hecho públicos los detalles de cómo fue que una influenza evolucionó en la joven promesa.

¿Quién era Hirata Runa?

Runa nació el 16 de abril de 2018 y formaba parte de DIANNA Project como aprendiz en Nagoya. Este es un programa que busca preparar a jóvenes promesas mediante actividades relacionadas con el canto, el baile y las presentaciones frente al público.

¿Cuándo fue el último concierto de Hirata Runa?

Su última presentación fue el pasado 20 de septiembre durante un evento de DIANNA Project conocido como Regular Live Vol.70. Después del evento, Runa publicó una fotografía sonriendo y agradeció a sus seguidores, emocionada por todo lo que había podido vivir. Cinco días después, su familia comunicaría su fallecimiento.