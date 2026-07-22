“Mamá me escribió desde el más allá", Lisa Kudrow, querida actriz de Friends asegura que su madre le mandó mensajes después de morir

Lisa Kudrow es una actriz que se ha destacado por su participación en la emblemática serie de "Friends", en donde se encargó de darle vida al personaje de "Phoebe Buffay".

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No obstante, ahora su vida se encuentra en el ojo del huracán, en especial al anunciar que su mamá le mandó mensajes después de morir, dejando a todos sus seguidores atónitos.

¿Qué le pasó a Lisa Kudrow?

En un reconocido podcast, Lisa Kudrow mencionó que durante la pandemia su madre falleció. Sin embargo, después de morir su mamá, la actriz de "Friends" asegura que recibió una llamada en la madrugada, pensando que se trataba de algo del más allá, pero era su hermano, decepcionándola.

Sin embargo, antes de la inesperada llamada de su hermano, la querida actriz detalló que todos recibieron distintas llamadas, además de que las alarmas de su hogar se activaron, explicando que se trataría de su madre quien "pasó volando" por las habitaciones.

Pero fue sorprendida 2 días después del funeral su mamá le mando mensajes después de morir, situación que se repitió en dos ocasiones más.

Siendo momentos que le generaron mucha confusión. El momento que más la sorprendió fue cuando en el cuadro de texto apareció la frase de "XOXOXO", al inicio no le dio mucha importancia, hasta que su padre le mostro una carta de su madre que estaba llena de esas letras.

¿Quién es la madre de Lisa Kudrow?

La mamá de Lisa Kudrow era Nedra Stern, quien nunca estuvo envuelta en el mundo del espectáculo, pero falleció en el 2020 a los 86 años. Aunque se menciona que su fallecimiento fue en el hospital, se desconoce la razón exacta de su muerte, siendo información que sus familiares decidieron no compartir.

No obstante, para la actriz de "Friends" su muerte fue muy dolorosa, ya que el funeral se hizo en plena época de la pandemia, por lo que las medidas de distanciamiento eran muy estrictas para evitar contagios. Para ella fue difícil el no poder recibir los abrazos de condolencias en esos momentos. Por esa razón, el hecho de que su mamá le mando mensajes después de morir, generó mucho impacto para ella, debido a la forma en qué ocurrieron los eventos.